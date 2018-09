Hannibal Laguna: “El calzado ‘made in Spain’ abre las puertas del mundo”

Hannibal Laguna (Caracas, 1967) no mira atrás ni para tomar impulso. En 2017 presentó la colección Hannibalísimo por su 30º aniversario, pero no una retrospectiva, sino un salto para seguir trabajando. Por eso ese año decidió estrenar su primera colección de prêt-à-porter, que llega ya a tiendas y calles y a la que ahora da continuidad una segunda de primavera/verano. No es lo único: perfumes, maletas o gafas redondean su particular universo de elegancia y savoir faire que apuesta especialmente por el calzado. Así, no extraña que diga no saber “lo que es tener un domingo libre”.

PREGUNTA. Después de tres décadas dedicándose a la costura, ¿por qué el interés por el zapato?

RESPUESTA. Hannibal Laguna Shoes llegó hace cinco años con la idea de intentar que la línea de calzado fuera paralela a la marca y a la línea de costura. Cuando el prêt-à-porter aún no había visto la luz, apostamos por el calzado. La misión era clara: democratizar la calidad.

P. La producción es española. ¿Por qué Alicante?

R. Conociendo Elda, Elche, el producto que realizan… Aquí se produce para grandes casas de la moda en todo el mundo, su calzado es hecho en España con mano de obra artesanal. Conocí el trabajo que hacen Pascual Roig y su empresa MTNG, que fabrican para Mustang, pero también para MariaMare o SixtySeven, y con ellos somos la primera marca asociada al lujo. Hemos hecho una fusión entre diseñador e industrial, un diálogo.

P.¿Cómo evolucionó la marca desde el zapato de más alta gama, su nicho natural?

R. Poco a poco hemos ido desgranando la alta costura; al principio hacíamos zapatos de tacón, de novia… Luego nos fuimos abriendo a un abanico de posibilidades, desde distintas alturas de tacón hasta el plano. Cada serie se realiza en todas las alturas. Es un patronaje muy complicado, creamos todos los moldes, hormas… Y ­nosotros partíamos de cero.

P.¿Cuándo empezaron a vender fuera?

R. Desde la tercera temporada. Además de en Momad, mostramos en ferias de Milán, Japón, Las Vegas… Hannibal Laguna no era conocida como en España, donde es muy solvente. Pero los zapatos y los bolsos han aumentado el interés por la marca, que resulta femenina, sensual. Estamos sorprendidos, hemos tenido mucho éxito en Japón, por ejemplo. Además, incorporamos los planos, la chancla, tejidos como neopreno o yute… Cuando nos preguntan en otros mercados por algo que no tenemos, como una deportiva, lo pensamos y lo hacemos, encajándolo con nuestra filosofía.

P. El zapato abre puertas, en­tonces.

R. El calzado made in Spain abre las puertas del mundo. Sobre todo, cuando hay confianza en el fabricante. La moda low cost española ha abierto puertas, y algunas firmas de moda (Balenciaga, Sybilla…). Pero es algo puntual, no tan destacable. En el calzado es un valor de calidad.

P. ¿Hay una vinculación entre su calzado y la pasarela?

R. En el espíritu, totalmente. No todo tiene que ser con tacón elevado, pero en los materiales, el colorido, la línea… hay una vinculación. Por ejemplo, la línea de calzado tiene una mirada a Oriente porque en la costura tiene una presencia importante.

P. ¿Cómo llega a fabricar lo que se quiere exactamente?

R. Pasé un año conociendo el proceso de fabricación del zapato. He tenido que estudiarlo para poder explicarme, que me digan si una idea es posible. Ocurre igual en óptica, joyería… Hay que hablar el idioma que quieren.

P. ¿Y las colaboraciones?

R. Me he negado a hacer colaboraciones de este tipo de productos. Sí se hacen puntuales, en relojes, o en una línea de labiales que hemos lanzado con L’Oréal, donde he aportado colores, consejos… Pero porque no pretendemos fabricar cosmética.

P. Lo que sí fabrican es prêt-à-porter.

R. Me apetecía mucho experimentarlo. La primera colección [presentada en septiembre y que empieza a venderse ahora] era para probar patrones, que todo funcionara bien. Bebemos de las fuentes que las calles nos plantean. Las cabeceras de moda nos enseñan a combinar: un bolso de alta costura con una blusa prêt-à-porter o low cost. Y si eso es así, ¿por qué no una fusión con la pasarela?, ¿por qué no un híbrido? Responde a una necesidad. Está siendo una experiencia fantástica.

P. Usted siempre habla de “las alfombras blancas” familiares.

R. Son las alfombras rojas de las familias: sus eventos, sus celebraciones. Hemos casado a 500.000 mujeres en España. Gracias a muchas familias he podido desarrollarme, han sido el motor del negocio. Y hemos soportado los momentos bajos gracias a clientes particulares y encargos. Queremos dar las gracias, no perder el rumbo y mantenernos con nuestras otras líneas, nacidas en plena crisis. Que encuentren unos zapatos maravillosos hechos en España por 80 euros o unas gafas en farmacia por 14 o 19 euros. Quiero ir por la calle y encontrarme con lo que hago; no puedes imaginar la ilusión que hace ir en AVE y encontrarse una chica con una maleta con mi nombre.