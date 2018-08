Adrien Brody, el tipo más amable de Hollywood, protagoniza nuestra portada de septiembre

Poco antes de la hora acordada para su entrevista con ICON a Adrien Brody (EE.UU., 1973) se le estropea el móvil. Solventamos la crisis ofreciendo un atajo para que este neoyorquino ganador de un Oscar por El pianista pueda solucionar el asunto sin anular nuestra cita. "Gracias, pero no hacía falta la gestión. No me gusta que me den ningún trato de favor por ser quien soy", asegura el actor que protagoniza la portada de nuestro número de septiembre, gratis con EL PAÍS el sábado 1 de septiembre y a la venta el resto del mes por 3,5 euros.

Y de un actor oscarizado saltamos a otro famoso por su hacker de Mr.Robot y ahora por dar vida a Freddie Mercury en la película biográfica Bohemian rhapsody. Efectivamente, hablamos de Rami Malek (EE.UU., 1981), actor hijo de emigrantes egipcios que más de una vez se ha sentido fuera de una industria donde solo los blancos prosperan. "Yo, como Mercury, he lidiado con problemas de identidad. Sé que nuestros hogares fueron diferentes, pero como hijo de familia de inmigrantes puedo entender a un joven nacido en Zanzibar, como él, criado en internados de Bombay y forzado a emigrar a Londres", explica Malek a ICON.

Hablamos con la influencer Dulceida y su círculo (su madre, mujer y amigos) sobre los cómos y los porqués de su relevancia, tanto para los que la siguen como para los que huyen de ella. Dulceida es el alter ego de Aida Domènech (Badalona, 1989), una marca registrada y, con bastante frecuencia, también trending topic. "El mío es un trabajo con muchos trabajos: planifico los tiempos, hago de maquilladora, de peluquera, de modelo, de estilista; soy incapaz de delegar porque luego me arrepiento", afirma Dulceida. "Aida no deja de trabajar. No descansa de la redes sociales. Vemos Netflix y está con el móvil. Tiene un trabajo muy estresante y luego hay gente diciéndole que no hace nada", se lamenta su mujer, la también influencer Alba Paul (Gerona, 1988).

Además, analizamos cómo las zapatillas deportivas se han convertido en el último éxito de la industria de la moda. Un fenómeno que ha puesto a competir a firmas de lujo tradicionales con las marcas de deporte de toda la vida. Y como el otoño ya está aquí, fotografiamos las colecciones clave de la temporada junto a unos compañeros dóciles y peludos: los habitantes de la protectora animal Burrolandia.

El actor Antonio de la Torre, la perfumista Christine Nagel y el músico Paul Weller, entre otros, te esperan en nuestro número de septiembre. Todo en la misma revista. Desde este sábado, en el quiosco.

