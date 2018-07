Mira Sorvino denuncia que fue amordazada con un condón en un ‘casting’ con 16 años

Mira Sorvino se ha convertido en una de las líderes contra el acoso sexual en Hollywood. Después de señalar con el dedo acusador a Harvey Weinstein, ahora en una entrevista con el podcast HFPA In Conversation de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la actriz ganadora del Premio de la Academia compartió su experiencia personal con el acoso en la industria del cine que según ella está muy presente.

"Al repasar mi carrera, me di cuenta de que en una de mis primeras audiciones cuando tenía 16 años, el director de casting me trató de manera totalmente inapropiada", compartió. "Para asustarme para una escena de una película de terror, me ató a una silla, me lastimó el brazo. Tenía 16 años y me amordazó con un condón", desveló Sorvino, que no nombró al director del reparto ni la película. "Era demasiado joven para saber, gracias a Dios, cómo sabía el condón", agregó. "Fue tan inapropiado, ¿y qué diablos hacía un director de casting con un condón en el bolsillo durante una audición?"

Sorvino dijo que la audición fue una de sus primeras "experiencias sobre cómo funciona el sistema de actuación" y explicó que "cuando eres joven, no cuestionas nada". "Cuando eres joven, piensas: 'Oh, bien, tengo que ser dura, tengo que estar triste para actuar realmente, y si eso significa que necesitan que haga un esfuerzo adicional' , explicó. "Existe esa estética de dejar ir al yo e intentar someterte al arte. La gente se aprovecha de eso. La gente siempre se ha aprovechado de eso ", agregó Sorvino, quien continuó diciendo que ha habido otras situaciones que le han sucedido a lo largo de toda su carrera. "Como los días de escenas de desnudos o los días de escenas de amor con personas extras en el set, que se acercan. Los directores te presionan para que tengas relaciones con ellos, las personas te dicen que si tienes una relación sexual con ellos te darán el papel. Eso me ha sucedido varias veces".

Sorvino agregó que debido a que "nunca hizo eso" y "nunca estuvo dispuesta a hacerlo", perdió papeles.

"Un gran director que obtuvo Oscar y es conocido por su perfil de justicia social en algunas de estas películas, literalmente me dijo en una reunión de audición en una etapa final: 'Sabes, cuando te miro, mi mente no puede evitarlo. Viaja sobre posibilidades artísticas y sexuales", desveló.