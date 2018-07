Un perfil público y solidario para Begoña Gómez

Los vecinos de la calle Rafael Calvo, en Chamberí, están acostumbrados a ver a esta mujer, que camina con paso firme, transitar por los alrededores o hacer un alto en su trabajo para tomar un refrigerio en alguno de los bares de la zona. Pero Begoña Gómez (43 años), ya no es una más de los trabajadores habituales que van rápido al salir de las oficinas y despachos de este barrio madrileño. Porque por mucho que ella afirme que tiene “la intención de mantener la vida que he hecho siempre”, desde el pasado 2 de junio no es solo la esposa del militante socialista Pedro Sánchez, también lo es del presidente del Gobierno de España y su domicilio está en el Palacio de la Moncloa.

Desde ese día quien había sorprendido por su activa presencia acompañando a su marido en los actos más importantes de su espinoso camino hasta la presidencia parecía haberse esfumado de la escena pública. Hasta el pasado miércoles, en el que se la pudo ver sonriente, afable y sola, en una fiesta solidaria destinada a recaudar fondos para el proyecto Albinos en Tanzania liderado por el doctor Pedro Jaén del hospital Ramón y Cajal de Madrid. Situación que se repitió el jueves cuando acudió al Auditorio Nacional para apoyar el concierto Dreamers de la fundación GMP.

Dos actos que tienen mucho que ver con el trabajo, la pasión y la especialidad profesional de esta licenciada en Marketing por ESIC que está considerada como una de las mayores expertas en crowdfunding y captación de fondos de España. A eso se dedica desde su puesto de directora de consultoría de outsourcing comercial en el Grupo Inmark para Europa, en cuyo organigrama sigue figurando y donde quienes la conocen profesionalmente afirman que es especialista en ONG. También codirige en la Universidad Complutense de Madrid el título en Dirección de Captación de Fondos para el Tercer Sector (voluntario, no lucrativo, o sector no gubernamental). Precisamente a este sector ha dedicado Begoña Gómez toda su vida profesional y ahora "quiere aprovechar su posición como mujer del presidente para apoyar causas solidarias", explican fuentes de su entorno. Frente al perfil discreto de la mujer de Mariano Rajoy, Elvira Fernández, la esposa de Sánchez sí buscará un papel activo. Especialmente respaldando causas solidarias con especial atención a las mujeres y a problemas como el de la despoblación.

Begoña Gómez en la fiesta solidaria destinada a recaudar fondos para el proyecto Albinos en Tanzania, el pasado miércoles. Getty Images

Aunque ha transcurrido solo un mes desde la entrada de Sánchez en La Moncloa, a la mujer del presidente le han llegado a su correo electrónico decenas de peticiones de todo tipo de ONG. Su intención es respaldar acciones solidarias con especial atención a las mujeres y a problemas como el de la despoblación.

“Es muy competente, cercana y agradable en el trato pero también exigente, bastante fajadora y nada blanda”, la describe una persona que ha tenido relación laboral con ella durante varios años. La misma fuente asegura que es muy reservada respecto a su vida privad: “Jamás la he oído hablar de su marido o sus hijas directamente, igual que deja al margen tratar sobre política”. De hecho, desde que Pedro Sánchez empezó a ser más conocido, quienes han estado cerca de Begoña Gómez aseguran que intenta no estar mucho tiempo de cara al público.

Lo cierto es que Gómez protagonizó momentos poco frecuentes en la política española pero habituales entre las consortes de los mandatarios estadounidenses, como cuando Sánchez fue elegido candidato a La Moncloa en 2015 y ella subió al escenario y le besó en los labios.

Pedro Sanchez y Begona Gómez en la última gala de los Premios Goya en Madrid. Juan Naharro Getty para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, según han informado fuentes socialistas. Ella dio pinceladas de lo que podría ser su nueva vida durante el acto al que asistió el pasado miércoles: “Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias”.

Respecto a la revolución familiar que ha representado el inesperado nombramiento de Pedro Sánchez, Begoña Sánchez declaró a El Confidencial: “Fue un cambio muy rápido y precipitado, pero ya hemos pasado el período de adaptación. Hemos tenido suerte porque ha coincidido con el final de curso y en ese sentido no ha afectado a nuestras hijas [Ainhoa y Carlota]. Para ellas va a ser una experiencia enriquecedora. Tienen 13 y 11 años y es más fácil acomodarse que si tuvieran 16 y quisieran salir por su cuenta”.

Franca, segura de sí misma y “preparada para La Moncloa”, como dijo ella misma tras la investidura de su marido, encontrará su lugar en el mundo al que acaba de acceder de la mano de ese joven por el que sintió “un flechazo” cuando le conoció en una fiesta y con quien terminó casándose en 2006.

“Es constructiva, positiva y siempre ve el lado bueno de las cosas”, dijo de ella Pedro Sánchez en un programa de televisión. “Me encanta que no se dedique a la política”, añadió entonces. Aunque lo que no explicó es que, según aseguran quienes le conocen, el apoyo de su mujer fue determinante en su decisión de emprender la reconquista del PSOE después de dimitir en el traumático comité federal del 1 de octubre de 2016. En los mentideros socialistas se dice que es más de izquierdas que su marido y se presupone que está afiliada al PSOE, aunque no se le conoce actividad de agrupación. Eso sí, todos resaltan su discreción y que en el círculo político más próximo a Sánchez no se la ha visto en muchas ocasiones.