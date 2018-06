Roseanne Barr dice que se arrepiente del tuit racista que provocó la cancelación de ‘Roseanne’

Roseanne Barr, la creadora y exprotagonista de Roseanne, una de las ficciones de televisión más exitosas de EE UU, ha dicho este domingo en una entrevista con su amigo Shmuley Boteach que se arrepiente del tuit racista que el pasado mayo provocó que ABC cancelase la serie. En el mensaje en esta red social, Barr se hizo eco a finales del mes pasado de una de tantas acusaciones del universo de ultraderecha contra el presidente Barack Obama, en ese caso centrada en la exasesora presidencial Valerie Jarrett. Barr escribió: "Si los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo: vj". Jarrett es de origen iraní y de tez oscura. Antes, desde su regreso al espectáculo, había generado polémicas con el apoyo público al presidente Donald Trump, algo poco común en el mundo del espectáculo.

La entrevista de Barr y Boteach, recogida por el portal Pagessix, fue emitida en un podcast. En ella, Barr afirma que "nunca habría llamado ingenuamente mono a una persona negra". Durante la conversación se escucha a Barr llorar en varias ocasiones y lamentar la cancelación de Roseanne. "Le dije a Dios: 'estoy dispuesta a aceptar las consecuencias de esto [el tuit racista] porque sé que me he equivocado. Aceptaré las consecuencias que sean', y lo he hecho, y lo he hecho", dice Barr, para luego quejarse: "Pero ellos no paran. No aceptan mis disculpas o mis explicaciones. Y me he convertido en un imán de odio. Como un judío, es horrible".

En el tuit racista, dice Barr, ella no quiso decir "lo que piensan que quise decir". "Pero tengo que aceptar que ofende a la gente", reflexiona la actriz. "Cuando lastimas a la gente incluso sin querer, no hay excusa. No quiero huir y justificarme. Pero me disculpo con cualquiera que se sienta ofendido y que piense que quise decir algo que, de hecho, no quise decir. Era mi propia ignorancia, y no hay excusa para esa ignorancia", dice la intérprete.

Tras la polémica generado por su tuit racista en mayo, la actriz lo borró y publicó otros dos. En uno decía: "Pido disculpas. Voy a dejar Twitter". Y en el siguiente se extendía más: "Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los americanos. Siento de veras haber hecho un mal chiste sobre su política y su aspecto. Tenía que haber sabido que eso no se hace. Perdónenme, mi broma era de mal gusto". Para entonces, Roseanne Barr era tendencia en todo Estados Unidos y las reacciones a su tuit, considerado racista, inundaban la red y las televisiones.

Hasta entonces, Roseanne había sido la serie de televisión de cadenas convencionales más exitosa de este año. Se trataba de la décima temporada de una de las series más conocidas de los noventa, que se emitió originalmente entre 1988 y 1997. La temporada seguía la vida del matrimonio Conner (Roseanne Barr y John Goodman) 20 años después de la serie original. Las dificultades económicas se extendían ahora a sus hijos. La serie fue elogiada por reunir a todo el reparto original y lograr el mismo humor ácido de entonces. Además, hace unos días ABC anunció un spin off de Roseanne, pero sin Barr. El título del nuevo proyecto es The Conners (el apellido de la familia protagonista de la ficción original).