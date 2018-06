Las mejores zapatillas para lucir este verano (últimas tendencias)

El verano es sin duda la temporada clave para lucir calzado y las zapatillas atraen más miradas que en cualquier otra época del año. Festivales de música, una fiesta, paseos por el paseo marítimo o por la ciudad helado en mano... Busca la excusa para llevarlas, que en EL PAÍS Escaparate te aconsejamos los mejores modelos para hombre en función de las últimas tendencias del mercado.

En lo que al marketing se refiere, Adidas lleva la voz cantante con la firma de artistas que promocionan sus modelos. Es el caso de Kanye West —polémica racial incluida—, Pusha-T y el constante rumor de una posible adquisición del rapero del momento, Drake. Pero a la hora de la verdad, lo importante está en los escaparates, y es ahí donde hemos ido a buscar el mejor producto.

Así hemos seleccionado y probado las cuatro zapatillas

Como en las comparativas anteriores —aquí puedes leer la última entrega de Las mejores zapatillas para ir a la oficina—, hemos seleccionado, probado y analizado los modelos en tendencia más interesantes por los que han apostado las principales marcas del mercado —New Balance, Nike, Adidas, Le Cop Sportif, Converse, Vans o Puma, entre otras—, a partir del stock de primavera-verano ofertado en sus catálogos.

Para probar los diferentes modelos, nos desplazamos a la tienda de sivasdescalzo (Calle Churruca, Madrid). Durante las ocho horas que duraron las pruebas, evaluamos cada modelo en función de los siguientes criterios: diseño, comodidad, calidad de los materiales y la durabilidad o vida útil que se espera que tenga el producto.

Las zapatillas que hemos seleccionado están diseñadas para planes de ocio en exteriores e interiores, así como por si las quieres utilizar en tus vacaciones de verano, buscando una mezcla entre diseño y comodidad. Los cuatro modelos analizados se encuentran en un rango de precios de entre 133 y 250 euros. Son los siguientes: New Balance M1500 (valoración media de 9,25), Nike VaporMax Plus Rainbow (9), Le Cop Sportif Nubuck (7,5) y Adidas Twinstrike ADV (7,5).

New Balance M1500

Diseño: Más estrecho que otros modelos de la firma, como los 576 o 577, no está reñido con la comodidad. Como indica su nombre, cuenta con detalles de estilo inspirados en la refracción de un prisma. Materiales: Formado por materiales de primera calidad que aúnan tejidos sintéticos, como la poliamida, con otros naturales, como la piel de cerdo, que recubre el empeine. Suela: Elaborada con goma, incluye la reconocida entresuela ENCAP con amortiguación patentada de la marca, que aporta al estilo un extra de confort diario.

Made In England no es solo una muestra de orgullo patrio. New Balance se caracteriza por elegir materiales de gran calidad y llevar al máximo la unión entre confort y diseño. Un modelo bastante menos conservador que los tradicionales de la casa, que apuesta por el arcoíris, un color por el que también se deciden las Nike VaporMax de esta selección.

Es una revisión de un modelo de los años noventa; una década que marca tanto esta colección como la mayoría de la moda que vas a encontrar en las próximas rebajas. Se trata de un modelo, el 1.500, más estrecho que otros clásicos como el 576 y 577. Pero que nadie se preocupe, es con diferencia el más cómodo de toda la comparativa. No en vano, estas zapatillas están pensadas incluso para correr maratones. Pero no lo hagas, por favor. Que con ese precio se merecen muchos mimos

Lo mejor: Son muy cómodas y resistirás largas horas de pie con ellas puestas. La calidad de sus materiales es una distinción. Lo peor: La puntera se acabará levantando con el tiempo irremediablemente. El ante es más difícil de mantener que otras pieles sintéticas. Conclusión: Un producto ideal para el verano que podrás usar todas tus vacaciones. Compensa el elevado precio.

Compra por 142€ en Farfetch

Nike VaporMax Plus Rainbow

Un diseño rompedor que o te encanta o lo odias. En mi caso, soy una excepción. Gustándome mucho, me parece complicado animarme a llevarlas a menudo. Si no las elijo es porque apenas las usaría, pero que nadie se equivoque: son un producto de colección de manual. Es una de las grandes apuestas de Nike para esta temporada, que ha convertido los 90 en su nueva mina, con las AirMax 97 vendiéndose como churros.

Se trata de una mezcla entre la suela VaporMax y el upper de la AirMax Plus, más conocidas como TN. Lo único que extraña de la zapatilla al calzársela es la extraña altura que se siente con ellas puestas, fruto de la mezcla entre la VaporMax y la mediasuela de EVA que incluye. Son muy cómodas, si estás acostumbrado a andar con la cámara de aire. Pierde algo de calidad la parte del empeine de mesh, aunque por el contrario, te durarán mucho más tiempo y hará mucho menos dramático que te veas sorprendido por una tormenta de verano.

Por otro lado, y aprovechando la ocasión, también puedes encontrar la versión femenina del modelo, con una suela VaporMax ahumada, con la mediasuela negra y nos detalles en azul y un upper degradado que nos recuerda a un neón noventero. De haber estado en la selección, hubiese ganado de calle.

Compra por 210€ en Farfetch

Le Coq Sportif Nubuck

De todas las zapatillas que hemos probado, es quizá la que mejor entra por los ojos. Otra reinvención, ¿adivinas de qué década? Como no podía ser de otra forma, revisita los 90. El efecto óptico es que te recuerden a un helado, ilusión que tratan de recrear con una pala para hacer bolas de helado incluida en la caja, un punto que juega muy a favor del packaging de la marca francesa. En este caso, hemos elegido una combinación de colores beige con azul celeste.

El problema de su principal atractivo es que no creemos que esta zapatilla vaya a tener un buen envejecimiento. El detalle del helado es en realidad un plástico termofijado y corre riesgo de levantarse con el tiempo. El resto del upper, tiene buena calidad, con la elección del nobuck, un cuero pulido que resistirá bien con el tiempo. Otro punto que no ha jugado a favor de esta elección es la suela, con su característico sistema Dynactif y revestida de caucho. Personalmente, no sentí la estabilidad que sí encontré en la New Balance.

Compra por 133€ en Farfetch

Adidas Twinstrike ADV

Para gustos, colores. En esta época en que vuelven los estilos de chándal y las sudaderas que vestían nuestros primos en la Ruta del Bakalao, se demandan estos diseños. Pero este desde luego no es para mí. Aun así, es un criterio completamente subjetivo y si te gusta a ti, ganará muchos puntos en tu valoración personal -yo soy más de gustos minimalistas, la verdad-.

Es innegable que te encuentras ante un buen producto, como lo son todos los calzados de la casa Adidas. No hay más que ver el revestimiento de malla, con detalles de ante y el entrelazado de los cordones, que es mi parte favorita del calzado.

Eso sí, para la próxima habría que andarse con más ojo con el grosor. Los cordones de este modelo no desentonarían en un bol de ramen. Un único error imperdonable de este modelo es la suela. Por querer ir más allá en el diseño —y quizá lo hayan conseguido— mezcla tramos duros de la mediasuela EVA con otros materiales blandos y una elevación extraña en la parte del talón. No me transmite confianza de cara a usarlas durante mucho tiempo.

Compra por 224€ en Farfetch

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de junio de 2018.

