En plena hora punta de la mañana, un todoterreno de color blanco circulaba marcha atrás por la autopista de la ruta 33 en dirección a Gender Road, en el canal de Winchester, Ohio. El momento fue capturado por los radares de seguridad vial del Departamento de Tráfico de Ohio. Las imágenes muestran como el temerario conductor no cambia la dirección del vehículo y mantiene el coche en marcha hasta recorrer más de dos kilómetros y medio.

Varios agentes de seguridad vial que vigilaban el área por la congestión de tráfico que había, se alertaron por las temerarias maniobras del coche y pensaron que el sistema de transmisión del vehículo estaba fallando por lo que no podía enderezar el coche hacia adelante. "Si su vehículo no funciona bien, apártese a un lado del arcén de modo seguro y llame pidiendo asistencia. No sea como ese conductor", publicó el Departamento de Tráfico de Ohio junto al vídeo del incidente en Youtube.