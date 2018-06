16

"No, no te voy a dejar leer la novela. ¿Vos sos intelectual? Pues entonces, ¿para qué te la voy a dejar? ¿para que me la leas mal y me la jodas?".

Un argumento clásico en todas las redes sociales: estás pensando mal, estás opinando mal, estás leyendo mal. Pero la condescendencia del escritor del pueblo (Arturo Bonín) hacia el aspirante a lector (Luis Perezagua) despierta el entusiasmo del estudiante de intercambio (Gabino Diego), que confiesa cuánto ha disfrutado con el debate: “Nos ha gustado mucho la manera y el modo de cómo han discutido la discusión, 'you know?' Todos la hemos admirado, porque ha habido mucha naturalidad 'you know?' Y las pausas, 'you know?' Es muy bien y el tono es muy bien. ¡Oh, si!”. El estudiante de intercambio es a la España de 'Amanece que no es poco' lo que James Rhodes es a la España actual (“el alcalde nos toca las pilotas, ¿se dice así?”). Sin embargo, el escritor argentino probará de su propia medicina cuando se tope con algo por encima de su superioridad intelectual: la superioridad moral de la hemeroteca.