Francisco sufre una crisis después de volver de ‘Supervivientes’

Francisco reconoció ayer en Supervivientes que está sufriendo una crisis después de regresar de su estancia en la isla hondureña donde tiene lugar el concurso de Telecinco. “Pasas tres meses totalmente desconectado del mundo exterior y cuando regresas el choque es enorme”, dijo el cantante valenciano, “estoy sufriendo una crisis porque no domino mi estado emocional, estoy aquí pero sigo inmerso todavía en el programa”.

El artista también reconoció que va a necesitar ayuda de un psicólogo y que acudirá a uno cuando regrese a Valencia, la ciudad en la que reside habitualmente, porque “cuando menos me lo espero me pongo a llorar”. “Es la consecuencia de haber estado inmerso en un mundo que no es el tuyo”, continuó diciendo Francisco, “de haber pasado hambre y cuando llegas a un mundo donde todo es abundante el choque emocional es muy grande”.

A pesar de estas declaraciones, el cantante manifestó que su paso por el concurso ha sido “la aventura de mi vida”. “Echo de menos sentirme fundido con la naturaleza, los olores, las estrellas… El peor recuerdo está olvidado, me quedo con el universo de colores, con el hambre increíble, con los incidentes en los que hemos bordeado la tragedia como el día de la gran tormenta… Compañeros, compañeros, me llevo pocos. Allí he aprendido a ser un poco menos confiado con la gente, que yo lo soy mucho. He sido yo en todo momento y no he vendido nada a la cámara”.

El cantante Francisco. GTRESONLINE

Francisco, que saltó a la fama en 1981 con su éxito Latino en el Festival de la OTI y compartió escenario en los 90 con la diva Monserrat Caballé, sorprendió hace dos meses con su entrada como concursante del reality para famosos de Telecinco, Supervivientes 2018. No era la primera vez que buscaba los focos de las cámaras lejos de los escenarios que ha frecuentado durante más de 35 años de carrera musical. Lo cierto es que en la última etapa de su carrera Francisco González Sarriá (Alcoi, 1959) se ha prodigado tanto más por platós de televisión que por teatros y salas de conciertos.

Antes de Supervivientes, concurso del que fue expulsado el pasado 24 de mayo tras dos meses en la isla, pasó por el concurso Tu cara me suena y en 2011 Santiago Segura lo fichó para que interpretara a uno de los villanos de Torrente 4. Francisco González, de 59 años, una voz lírica que apostó por la canción melódica, ha tenido una vida artística con altibajos. Y su entrada en Supervivientes desató las especulaciones, entre ellas que no atravesaba un buen momento económico y que estaba al borde de que ser desahuciado de su casa. Uno de sus hermanos, Juan Ramón, llegó a recocer en Sálvame, otro programa de la misma cadena que emite el concurso, que el artista tenía problemas económicos. Manifestaciones a las que la mujer del artista reaccionó amenazando con querellarse por estas insinuaciones y denunció una campaña de acoso hacia su marido.