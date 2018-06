Kate Spade, en la nota a su hija antes de morir: “No te sientas culpable. Pregúntale a papá”

Andy Space, el marido durante 24 años de la diseñadora Kate Spade que se suicidó el pasado martes a los 55 años, ha hablado sobre lo sucedido y sobre sus sentimientos. Y lo ha hecho después de saliera a la luz la nota que dejó antes de morir en la que decía. “Esto no tiene nada que ver contigo. No te sientas culpable. Pregúntale a papá”.

"Kate era la mujer más hermosa del mundo. Fue la persona más amable que he conocido y mi mejor amiga durante 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida, y ni siquiera podemos comenzar a comprender la vida sin ella. Estamos profundamente desconsolados y ya la extrañamos", ha dicho en un comunicado a People.

"Kate sufrió de depresión y ansiedad durante muchos años.Estaba buscando activamente ayuda y trabajando en estrecha colaboración con sus médicos para tratar su enfermedad, una enfermedad que se lleva demasiadas vidas. Estuvimos en contacto con ella la noche anterior y sonaba feliz ", dijo Andy. "No había indicación ni advertencia de que haría esto. Fue un shock completo. Y claramente no era ella. Había demonios personales contra los que ella estaba batallando ".

Vista exterior de la tienda Kate Spade en Newbury Street en Boston. CJ GUNTHER EFE

Andy también habló sobre los problemas matrimoniales de la pareja y reveló que él y Kate estaban concentrados en su hija. "Durante los últimos 10 meses hemos vivido por separado, pero a unas pocas manzanas el uno del otro. Bea nuestra hija vivía con nosotros dos y nos veíamos o hablamos todos los días. Compartimos muchas comidas juntos como una familia y continuamos de vacaciones juntos como una familia. Nuestra hija era nuestra prioridad ", dijo. Y añadió: "No estábamos legalmente separados, y nunca discutimos el divorcio. Éramos los mejores amigos tratando de superar nuestros problemas de la mejor manera que sabíamos. Estuvimos juntos por 35 años. Nos queríamos mucho y simplemente necesitábamos un descanso ".

La policía confirmó que Kate fue encontrada muerta el martes de un aparente suicidio en su apartamento en la ciudad de Nueva York. Andy concluyó su declaración hablando sobre los rumores sobre la muerte de Kate y las finanzas de su nueva marca de accesorios, Frances Valentine.

"Esta es la verdad. Cualquier otra cosa es falsa. Ella estuvo buscando activamente ayuda para la depresión y la ansiedad en los últimos 5 años, acudiendo a un médico de forma regular y tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad. No hubo abuso de sustancias o alcohol. No hubo problemas de negocios ", dijo Andy. Y agregó: "Nos encantó crear nuestros negocios juntos. Estábamos criando a nuestra hermosa hija. Aún no he visto ninguna nota y me horroriza que un mensaje privado a mi hija haya sido compartido tan despiadadamente con los medios. Mi principal preocupación es Bea y proteger su privacidad mientras lidia con el dolor inimaginable de perder a su madre. Kate amaba a Bea mucho ".

Katherine Noel Brosnahan, fundó su etiqueta homónima con Andy en 1993. Gracias a sus coloridos bolsos de mano, la compañía aumentó a través de los años hasta alcanzar un valor de mil millones de dólares, incluso cuando vendió su participación accionarial en 2006. En 2016, tras un periodo de retiro lanzó otra firma Frances Valentine, el nombre de su hija.