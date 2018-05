‘Malamente’: historia de España en la nueva canción y videoclip de Rosalía

La artista ha generado algo que está más cerca del sentir que del pensar, tal vez un enlace directo con la razón por la que ella ha dicho alguna vez que se enamoró del flamenco: porque no hay ninguna música tan visceral ni con tanta carga emocional como este género. Ella, libre, la ha expandido hasta llegar a convertirse en la razón de que muchos de los que no escuchaban flamenco —y nunca lo hubiesen imaginado—, lo hagan. Tiene parte del pasado y del futuro de un sonido que no siempre es comprensible para todos y está convencida de que ese mundo no debe atender a clichés, ni encajar en una estética ni en ideas preconcebida. Crea sin prejuicios.

Capotes en movimiento, aprendices de torero en un polideportivo por el que se cuela la luz, párquines de extrarradio, una virgen que llora tatuada sobre un costado, medallas, chándales, una sábana de flores que cubre un coche tuneado, un camión llamado Vanessa, un jarrón con flores de plástico, una cabeza de toro, pósters de taller, Camarón en una camiseta. Cristales rotos. Mesas y sillas plegables, una botella de Osborne, cervezas enfriando en un cuenco con hielo, servilletas de papel de cuadros verdes y sifón. Un penitente sobre un monopatín enclavado que salta frente a una cruz entre el glitter de sus largas uñas y ese cante del que todos saben ya que Pepe Habichuela dijo que era como el de las viejas. Desgarro y sangre. Humo rojo.

La espera, la huida, la muerte, la vuelta. Olvido y confrontamiento. Violencia, cadencia y ataque, contraataque.

En dos minutos y 48 segundos se concentra el imaginario de una España existente, profunda y palpitante, que la cantante hila con una voz que nombra a Undebel (el nombre caló para Dios), que habla de luna y estrellas, de la guarda que ofrece una salve. La perspectiva y el ojo de alguien que lo ve todo desde ese lugar en el que no cabe purismo ni corsé.

La cantante, nominada a los últimos Grammy Latino como Mejor nueva artista, avisaba hace 24 horas en sus redes sociales que pronto iba a llegar una nueva canción. Es el primero de los descubrimientos de El mal querer, que es uno de los pocos detalles que se sabe sobre su nuevo trabajo, del que se habla largo y tendido (eso sí, por el momento solo con especulaciones).

Hace un par de semanas, subió un vídeo a su canal de YouTube explicando qué era para ella el nuevo disco: la búsqueda de todos los flecos y los dolores de una relación con ataduras. "He querido investigar y ahondar en las pasiones, en querer mal”. Reivindica a las mujeres (ella produce y compone dentro de El mal querer) y asegura que las cosas, poco a poco, se han ido radicalizando: alrededor, a través y a raíz del flamenco, lo que inspira, de su imaginario. “Pero a la vez son accesibles para que las pueda disfrutar todo el mundo”. Es algo importante para ella, que la música llegue.

En ese mismo vídeo, Pablo Díaz El Guincho uno de los productores, asegura que no tenía ni la más mínima idea de flamenco, pero que Rosalía fue poco a poco explicándole ese "inabarcable" universo. Ahora le suena a pop, dice, "pero porque llevo un año con esto". "Más duro, más físico, más sucio", así define el productor las instrucciones de Rosalía durante la grabación.

Los Ángeles, con Raül Refree, el álbum que la colocó el pasado año como una de las artistas revelación de 2017, todavía crece. Y no hace ni una semana que estrenó, junto a JBalvin, Brillo, una de las canciones del nuevo álbum del colombiano, Vibras; desde el 25 de mayo, acumula más de 250.000 reproducciones.

Rosalía tiene inquietudes que no quiere coartar. Y no abandona el flamenco, no, pero cuánto lo bambolea.

El videoclip de Malamente ha sido dirigido por Nicolás Méndez y producido por Canadá; El mal querer por Pablo Díaz-Reixa El Guincho, y Rosalía.

Próximos conciertos: estreno de 'El mal querer' Rosalía, el pasado año, estuvo nominada como mejor nueva artista en los Grammy Latino, que obtuvo el premio Ojo Crítico de RNE de música moderna, el premio al Mejor Disco Español en los Premios Ruido; fue artista del año para Glamour, número uno en mejor vídeo, disco y artista para Rockdelux, mejor disco para Timeout, y mejor disco nacional para ABC. Presentará El mal querer en estas tres próximas fechas. En el Sónar, en Barcelona, el 15 de junio. En el Festival Cultura Inquieta, en Madrid, el 5 de julio. Y en el Starlite, el 24 de agosto, en Marbella.

