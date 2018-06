Jaden Smith, icono de la nueva generación, ilumina la portada del nuevo número de ICON

Tiene 19 años y unos padres famosísimos, ingredientes con los que ha sabido lidiar como nadie para convertirse ya en todo un icono generacional. Jaden Smith, protagonista de la portada del número de junio de ICON, gratis con el país el sábado 2 de junio y a la venta el resto del mes por 3,5 euros, se muestra sorprendentemente maduro. “Mi padre se ha esforzado mucho durante toda su vida y lo ha conseguido todo. Eso me ha dado una riqueza que permite que me dedique a pensar en otras cosas. Y lo que quiero es ayudar a otras personas”, asegura. El hijo de Will Smith (EE UU, 1968) no está solo en la revista. Por sus páginas también desfilan otras estrellas, como Liam Payne (Reino Unido, 1993), quien fuera uno de los rompecorazones de la banda One Direction inicia carrera en solitario con una visita a Madrid, adonde llegó rodeado de un enorme séquito de amigos y guardaespaldas. “No puedo disfrutar de los viajes debido a la seguridad, y he de quedarme en el hotel. Así es fácil pasar de la euforia a la depresión”, reconoce en la entrevista en exclusiva que publicamos. Y otra curiosidad: antes de triunfar en la música, estaba llamado a convertirse en estrella del atletismo, pero le derrotó la disciplina. “Empecé a odiarlo. Me pasaba todo el rato entrenando o compitiendo, aquello era terriblemente cansado y aburrido”, recuerda.

También triunfa en el pop Aitana (Barcelona, 1999). La segunda clasificada en la última edición de Operación Triunfo protagoniza una espectacular y onírica sesión de fotos y comparte con nosotros sus sueños y también algún que otro miedo. “Yo la cago mucho. Soy tan real que a veces la cago, pero creo que eso no decepcionaría a la gente, al revés, hace que se sientan identificados conmigo”, asegura.

Con quien se identifica Boris Izaguirre (Venezuela, 1965), otra de las estrellas de nuestro número de junio, es con su madre, a quien le ha dedicado su nueva novela. Nos cuenta que a ella, igual que a él, “le irritaba esa nueva convención de que las madres de hijos gays son incluso más santas y más idóneas que las demás”.

En el apartado de moda, hemos viajado hasta Los Ángeles para retratar a pleno sol las colecciones de este verano. Solo una pista: prima el color y la ligereza.

