CARTAS AL DIRECTOR

Ha quedado probada la financiación irregular del partido en el Gobierno y las condenas han sido muchas e importantes. Además, los magistrados dudan del testimonio que en la causa ofreció Mariano Rajoy por no ser verosímil. No podemos permanecer como si no hubiese sucedido nada, ni los partidos que sustentan dicho Gobierno por apoyar a quien ha merecido la condena, ni los votantes y militantes porque no se puede poner a cuidar nuestro dinero a quienes han demostrado ser unos corruptos.— Dionisio Rodríguez. Villaviciosa de Odón (Madrid).

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.