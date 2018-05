Todo lo que tienes que saber sobre ‘Hielo’, el nuevo éxito de Daddy Yankee

El videoclip fue dirigido por Marlon Peña, un realizador dominicano con gran recorrido en la industria y narra una historia llena de desamor y mentiras, en la que Daddy se muestra como un hombre frío e inaccesible. Se grabó en el Hotel de Glace, que se encuentra en la localidad canadiense de Quebec y donde se llegan a registrar temperaturas de hasta -20 grados centígrados. Cuenta con todo lo que necesitas en un sitio tan gélido: un tobogán infantil, conexión Wifi (súper importante). Por cierto, es todo de hielo.

El cantante aparece en escena conduciendo un Lamborghini y haciendo trompos, una técnica de conducción ideal para condiciones hostiles del clima, como una montaña nevada. Se trata de un Huracán Performante, que tiene un módico precio cercano a unos 265.000 euros. De él emerge un Daddy Yankee, que parece una mezcla entre Jon Snow y un personaje del Fortnait.

Hay varios detalles que llaman la ateción sobre el clip. Un hombre de las nieves abre una caja con letras en ruso, de ahí emerge un lobo con los ojos rojos, una de las claves visuales de esta historia. Otra figura destacada es la de la mujer que aparece con un vestido blanco y que protagoniza la parte más desagrable del vídeo. La vemos sangrando a causa de las espinas y de un ramo e incluso apuñalada por una daga, aunque no se llega vislumbrar el ataque de la cuchilla. parece demasiado acertado a priori para el artista de un género al que se ha acusado tradicionalmente de machista por sus letras.

Por cierto, no costaba tanto, estando a -20 vestir un poquito más a las que le acompañan en el videoclip, digo yo. Que yo entiendo que comprarse ese Lamborghini le deja a uno temblando pero una mallita térmica debajo del vaquero no te sale tan cara.

Debajo del tipo duro, hay un 'corazoncito' triste

Otro elemento muy presente el la historia es la del fuego y las rosas dentro de hielo y cristales. ¿Qué nos quieres decir con esto, Daddy? ¿Es quizá un reflejo de un corazón aún ardiente de deseo pero congelado de tanto dolor? Volvemos a la mujer, que avanza sin rumbo fijo, dejando caer las flores hasta que desaparece en un círculo de rosas que se convierte en sangre más tarde. Ahí veremos por vez última al lobo.

¿Y qué hay detrás de esta mezcla visual entre El Cuento de la Criada y Juego de Tronos? En principio no parece demasiado complicado. Daddy Yankee nos cuenta que su parte más noble ha muerto, quizá por el daño que ha recibido por personas de su confianza.

Hielo es desde luego una apuesta musical interesante y a la vista está que ha funcionado de maravilla. En solo unas horas ha conseguido millones de reproducciones en YouTube y el youtuber QPark ya ha amenazado con cantarlo en la calle. Pero a simple vista es menos bailable que sus otros éxitos: Dura, Gasolina o Despacito.

Además alimenta esa visión un poco rancia de que el hombre tiene que mostrarse frío y duro para conquistar a una mujer. ¿Acaso no está superado eso? ¡Si ya la Bestia nos mostró en Disney que por allí no iba la cosa! Si nos guiamos por lo poco que sabemos de la vida privada del artista, y que así se mantenga, toda esta historia parece más de su personaje artístico, más que un asunto autobiográfico. Daddy, ¡anímate hombre! Que no hay nada más bonito que dejarse querer.

