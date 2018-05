Marta Sánchez la vuelve a liar con el himno

Ciudadanos presentó este domingo una plataforma llamada España Ciudadana, cuyo trasfondo es conjurarse contra el nacionalismo. En el acto, además de banderas y la repetición constante de la palabra España y españoles, el partido encabezado por Albert Rivera contó con la presencia de la cantante Marta Sánchez que después de ser jaleada por el respetable que llenaba el palacio de Congresos de Madrid, se subió al escenario para interpretar su versión del himno de España.

Hay que recordar que el pasado 17 de febrero, Marta Sánchez sorprendió a propios y extraños cuando acabó uno de sus espectáculos cantando su versión del himno de España con una letra compuesta por ella misma. Los espectadores que habían acudido al Teatro de la Zarzuela de Madrid a disfrutar con los éxitos de los más de 30 años de carrera de la cantante gallega acabaron en pie y la actuación provocó un tsunami en redes sociales que la convirtió en viral.

Al día siguiente Sánchez tenía que grabar un anuncio y los medios se agolpaban para recoger alguna declaración ante la avalancha de críticas y alabanzas que había recibido su iniciativa. Cuando el pasado domingo refrendó el acto de Ciudadanos con su actuación, la cantante se volvió a situar en el ojo del huracán. Sobre el escenario del palacio de Congresos de Madrid lloró de emoción y declaró que hizo la letra “desde el sentimiento porque quiero y quise compartirla con quienes se sienten españoles como yo”.

Pero la intención de ponerle letra a la Marcha Real –uno de los pocos himnos nacionales del mundo que no ha conseguido versos de consenso desde que Carlos III comenzó a usar sus acordes en actos solemnes allá por 1770– le debe estar pasando factura a Marta Sánchez. El mismo domingo por la tarde entró por teléfono en directo en el programa A liarla Pardo, de La Sexta, y por su reacción en antena se intuye que su actuación en el acto de Ciudadanos ha vuelto a pasarla factura.

Marta Sánchez canta su himno de España en el acto de Ciudadanos de este domingo pic.twitter.com/HFZ4rFRbId — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) 20 de mayo de 2018

“Con mi actuación”, dijo la cantante, “no estoy diciendo mi filiación política, ni siquiera lo tengo yo claro”, dijo la cantante. También explicó que había acudido al acto de esta plataforma a “petición de Albert [Rivera]. He ido por una cuestión marca España, porque me siento española, por orgullosa que estoy de ser de este país y es muy triste que sigamos viendo la bandera y el himno como una inclinación política”.

Hasta ese momento la cantante hablaba de forma pausada y tranquila, pero sin que nadie del programa interviniera y continuando ella misma con su discurso, fue subiendo el tono de su voz hasta mostrarse claramente irritada y sobrepasada por las críticas que debía estar recibiendo por participar en el acto y cantar su versión del himno. “Me entristece mucho”, dijo Sánchez que vaya a esto y que lea insultos, descalificaciones…, creo que no me merezco esto. Siguen haciendo comentarios sobre Hacienda y dejé ya muy claro que ¡yo pago en mi país mis impuestos! ¿vale?”. Ya francamente indignada siguió en la misma línea y con un tono de voz que no dejaba dudas sobre lo molesta que estaba con la situación: “Pago solo impuestos en mi país. ¡En España! Y estoy muy harta de que se me insulte y se me digan cosas que no me merezco por haber hecho esto. ¡Me siento muy orgullosa de haber cantado el himno, muy orgullosa de haber hecho esta letra y voy a cantarla cuando me apetezca”, afirmó. Entonces sí intervino la conductora del programa y le preguntó si creía que los insultos tenían una relación directa con haber puesto letra al himno de España. Marta Sánchez contestó: “Por supuesto ha tenido que ver que yo haya ido a un acto de Ciudadanos”.

Por uno u otro motivo el regreso a España de Marta Sánchez al son de la letra de la Marcha de Granaderos no está saliendo como ella tenía previsto. Después de tres años viviendo y trabajando en Miami regresó porque echaba de menos su país y con una letra “sentimental, que he hecho sintiéndola desde el corazón”, dijo en febrero. Hoy sigue siendo válida la misma frase que dijo entonces: “Es cierto que lo hice sin saber lo que podría pasar, pero jamás de los jamases hubiera pensado que iba a liarla así”.