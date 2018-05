Disco ICON recomendado: ‘Sparkle Hard’, de Stephen Malkmus and the Jicks

Sparkle Hard

Stephen Malkmus and the Jicks

(Music As Usual)

Este era el de los Pavement, ¿no? Sí, Malkmus va a arrastrar la etiqueta de “el cantante de Pavement” toda la vida. Aunque lleve mucho más tiempo con The Jicks que el que pasó con su primer grupo. Hombre, no me irá a comparar esto con los discos de Pavement. En trascendencia, no. Fue uno de los grupos que marcaron los noventa, pero con The Jicks ha hecho varios discos buenos. Y para mi gusto, este es el mejor de todos. El séptimo disco siempre es el mejor. En este caso, sí, salao. A mí los anteriores me parecían irregulares, pero este funciona muy bien de principio a fin. Es Malkmus: irónico, inteligente y, a veces, sincopado. Pero aquí también brillan The Jicks. Seguro, pero yo soy de Pavement. Solo por no hacer caso a plastas como usted y no ceder a la tentación de volver a reformar Pavement para forrarse, merece respeto.

