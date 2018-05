Meghan Markle, a cuatro días de la boda y sin padrino

A cuatro días de su boda, Meghan Markle no tiene padrino. Su padre Thomas, de 73, años, que era el elegido ha declinado la petición tras flitrarse su complicidad con un paparazzi para un reportaje, unido a sus problemas de salud - un ataque al corazón-. Tras conocerse su ausencia, el Palacio de Kensignton ha respondido con un comunicado: "Este es un momento muy personal para Meghan Markle unos días antes de su boda. La novia y el príncipe Enrique piden de nuevo que la comprensión y respeto por ellos se aplique también a Thomas Markle en esta situación complicada".

La decisión deja a Meghan Markle sin su padre en el día más grande de su vida y se plantea la pregunta de quién le sustituirá. La prensa británica habla de que su madre, Doria Ragland, puede llevarla por el pasillo hasta el altar, o que sea acompañada por un miembro de la familia real o que haga el camino sola. De momento, el Palacio de Kensignton no se ha pronunciado.

La posibilidad de que fuera su madre quien acompañara a Meghan Markle ya se barajó hace meses a causa de las tensas relaciones familiares. Pero finalmente la novia se lo pidió a su padre. El protocolo inicial era que Doria Ragland viajase con su hija en el coche hasta la capilla de Windsor y que allí la esperase Thomas Markle. En comunicado se anunció así el procedimiento: "La mañana de la boda, la señora [Doria] Ragland viajará con la señorita Markle en coche hasta el castillo de Windsor", a unos 30 kilómetros al oeste de Londres, donde tendrá lugar la ceremonia. La señorita Markle está encantada de tener a sus padres a su lado en esta importante y feliz ocasión".

El castillo de Windsor, donde el sábado se celebrará el enlace. Alastair Grant AP

La novia tiene un medio hermano pero este no está invitado a la boda, tampoco lo están sus hermanas. Y es que la hasta ahora actriz no se relaciona desde hace tiempo con ellos. De hecho, el príncipe Enrique no conoce a los familiares de su prometida, a excepción de a su futura suegra con quien mantiene una coordial relación.

En los días previos al enlace estaba previsto que Thomas Markle y Doria Ragland, padres de la novia, conocieran a la Familia Real británica, incluida la Reina, el Duque de Edimburgo, Carlos de Inglaterra, la Duquesa de Cornualles y los Duques de Cambridge.

Thomas Markle ha confirmado al medio estadounidense TMZ que no acudirá a la boda tras verse involucrado en una polémica por realizar junto a un paparazzi unas fotografías pactadas. Ha asegurado que no buscaba perjudicar a su hija o a la Familia Real, y que ahora está profundamente avergonzado de haber participado en el montaje. Un día después de conocerse la verdad sobre las imágenes, Samantha Markle, hermana de Meghan por parte de padre, ha reconocido ser ella la responsable de las instantáneas pactadas en las que aparece su progenitor pero ha dicho: "No fue por dinero". Lo cierto es que tanto ella como otros miembros de la familia no ha cesado de criticar en los medios de comunicación a Meghan por no haberles convidado a la boda.