Javier Calvo, agredido tras la final de Eurovisión en Lisboa: “Un señor me pegó un puñetazo en la cara”

El actor y director Javier Calvo ha informado en Twitter de que ayer sábado fue agredido en Lisboa. El joven, que en la última edición de Operación Triunfo fue profesor de interpretación junto a su pareja, Javier Ambrossi, había viajado a la capital portuguesa para acompañar a Amaia y Alfred durante su actuación en la final de Eurovisión. "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella, que no puede tener una noche sin titulares", ha bromeado Calvo en la red social.

En toda la cara, no casa! — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

En su relato, el actor ha empleado en todo momento un tono de humor para explicar lo sucedido. Ante la preocupación de sus seguidores, que le preguntaban por la agresión, ha respondido: "Amiga, que me han pegado y ahora parezco Eleni Foureira [la representante de Chipre en Eurovisión], pero sin peluca". "Lo mío sí que ha sido eurodrama", ha bromeado. "Lo que me jode es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa", ha lanzado en otro tuit.

Los seguidores de Calvo continuaban mostrando su inquietud ante lo ocurrido. "Si me dicen algo, no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no vi venir. Y la sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la Veneno, pero bien", ha continuado el actor. "Dice Javi [Ambrossi, también actor, productor y profesor de Operación Triunfo] que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo", ha seguido bromeando Calvo.

Que si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dió un derechazo que no lo vi venir. Y ya sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la veneno pero bien. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

El director ha querido quitar hierro a lo sucedido y dejar tranquilos a sus fans, a la vez que evitaba dar demasiados detalles sobre el incidente. "La calle estaba muy fuerte, mucha gente, mucho lío. Todos habíamos tomado unas copas. Él me dijo, yo le dije, y sobre Javi de bruces tres cruces", ha escrito en uno de sus tuits, utilizando la letra de una de las canciones de Mecano.

Con el mismo tono de humor, el actor ha querido zanjar su relato. "Real que cuando el tipo me pegó yo le dije: cuz I'm way up and I ain't coming down, keep taking me higher. Luego añadí: a yeah, a yeah, a yeah. Y para acabar dije: Fuego", ha escrito en Twitter. Su mensaje hace referencia a la canción de Chipre en Eurovisión, e incluso va acompañado de un GIF de la actuación de la cantante chipriota. Y añade: "Es broma, me puse a gritar. Pero ojalá".

REAL que cuando el tipo me pegó yo le dije: cuz I'm way up and I ain't coming down, keep taking me higher. Luego añadí: a yeah a yeah a yeah. Y para acabar dije: FUEGO. pic.twitter.com/svEsfy3sbJ — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

No es la primera vez que Los Javis informan de que han sido agredidos. El pasado noviembre, los creadores del éxito teatral y cinematográfico La Llamada contaron que habían sufrido una agresión homófoba en Madrid, cuando iban caminando por la calle y un joven se les aproximó frontalmente. Calvo le preguntó qué le ocurría, el hombre se puso en posición de defensa, con los puños en alto y les gritó "maricones". Ambrossi le exigió respeto, y el hombre cogió un plato de la mesa de una cafetería y se lo rompió en la espalda.

La pareja decidió llamar a la policía para informar de lo que había ocurrido. Entonces también quisieron quitar hierro al asunto. "Nos defendimos como leones y no pasó nada grave. Hay gente que sufre verdaderas agresiones homófobas e incluso no viven para contarlo, y nosotros luchamos por todos.