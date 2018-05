Amaia sobre el puesto 23 de España en Eurovisión: “Es un poco mierda, pero no pasa nada”

Una vez más, la naturalidad de Amaia ha deslumbrado en el Festival de Eurovisión. Después de la victoria de Israel, la pareja que ha representado a España en el certamen con Tu canción, se presentó ante varios medios españoles para valorar la noche. Amaia, al ser preguntada por el puesto 23 obtenido (de 26) fue tan sincera como siempre: "jo, pues es un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada". "Pero el puesto, ya lo decíamos, daba igual", apuntó en seguida Alfred.

"La verdad es que nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho. Es verdad, no lo decimos por decir", continuó Amaia. Los representantes de España admiten que tenían asumido que les daba igual el puesto final. "Me lo esperaba un poco, pero es que era muy difícil, pero no pasa nada", insistió la ganadora de Operación triunfo.

Los representantes de España felicitaron a Israel por su victoria, pero no parecían muy emocionados. "Jo, nos ha parecido superguay", empezó a decir Amaia al ser preguntados por Netta y su canción Toy, Alfred dijo que él se fijaba más en su propio trabajo y Amaia reconoció que la canción estaba bien, pero que no era de sus favoritas.

España al final quedó en el puesto 23 con 61 puntos. La interpretación de Alfred y Amaia recibió puntos del jurado de 10 países: Dinamarca (6), Reino Unido (1), Irlanda (1), Rumanía (10), Bélgica (1), Noruega (2), Australia (7), Chipre (7), Alemania (6), Portugal (2); y 18 puntos del público.

La retransmisión fue seguida por 7.170.000 espectadores en TVE, con un 43,5% de cuota pantalla. Fue la final con más audiencia desde 2008.