El muestrario

Los Javis crean una línea de ropa

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, son el fenómeno del momento, eso es indiscutible. Su obra de teatro La Llamada, reconvertida en un éxito de taquilla, su serie Paquita Salas así como su participación en la última edición de Operación Triunfo los han aupado como dos de las revelaciones de los últimos años. Con todos estos triunfos a sus espaldas solo les quedaba por conquistar una última cumbre: la moda.

Por eso se han decidido a crear una nueva firma de moda junto con la ilustradora Amanda Portillo: As If Clothing. Por el momento se sabe poco de esta nueva aventura, ya que solo se ha podido ver uno de sus diseños, un pantalón y una chaqueta a juego que la pareja lució durante su entrevista con Risto Mejide en el programa Chester. Aunque esta nueva ya tiene su propia página web, ésta todavía no muestra ninguna de sus creaciones, así que todavía habrá que esperar para su lanzamiento que, casi con toda seguridad, será un éxito.

Happy socks lanza una línea de gafas de sol

Uno de los modelos de gafas de la colección de verano de Happy Socks. Happy Socks

Reinventarse o morir. Eso es lo que han debido de pensar los diseñadores de Happy Socks que con la llegada del verano se han aliado con la firma australiana Sunday Somewhere para lanzar su primera línea de gafas de sol.

El estilo desenfadado que ha caracterizado a la marca de calcetines se traslada ahora a este accesorio que pretende transmitir la pasión por los viajes y espontaneidad. Para ello los diseñadores se han servido de los cristales de colores, y monturas en las que destacan las molduras asimétricas y los colores chillones, muy del verano. Por el momento solo hay cuatro modelos diferentes Fading Sun, Put the Lime in the Coconut, Pink Flamingo y Fun in the Sun, su precio es de 169 euros y ya están disponibles en la página web de la marca.

Loewe rescata los tejidos artesanales

Una de las creaciones en las que Loewe rescata los tejidos tradicionales. Loewe

La firma francesa Loewe ha presentado esta semana en la Salone del Mobile de Milán su nuevo proyecto: blanquets. Esta nueva colección agrupará mantas, tapices y bolsos tote que han sido elaborados utilizando distintas técnicas artesanales de confección de lugares remotos como India, Japón, Senegal o Ecuador.

Para la elaboración de cada una de las piezas de esta nueva colección la firma francesa ha trabajado mano a mano con talleres más pequeños, y no con grandes fábricas de confección. Además, algunas de las piezas como los bolsos tote terminarán de fabricarse en los talleres que la marca tiene en Madrid, mientras que las que precisen de impresiones o bordados se rematarán en talleres situados en Italia, España, y Alemania.

Esta nueva colección estará disponible a nivel internacional a partir de octubre de este año.