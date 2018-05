Me aburre que me mata reincidir en el asunto. Pero, por más que quiere una cambiar de tercio y hablar, no sé, de lo buenísimos que están Logan y Romina, de Supervivientes, ese concurso que nadie ve pero rompe audímetros, los colegas no la dejan elevar el tono del discurso. Desde que mujeres de todo el globo perdieran el miedo a llamar al acoso, acoso; al machismo, machismo; a la violación, violación y a no pasar ni una al respecto, no pasa un día sin que uno o varios señores nos expliquen desde sus púlpitos qué pasa con nosotras, tías. Están los convencidos: varones que eran feministas sin saberlo, como tantas de nosotras. Están los conversos: nunca se había visto a tanto feminista junto, bienvenidos sean. Están los sexistas en el ropero: esos que no osan decir en público lo que sueltan en privado porque les lapidan, pobres. Y están los que no se han enterado ni de qué va la película.

Estos últimos andan revolucionaditos en sus foros, ya sea la barra del bar o las tribunas de los periódicos, con que qué más queremos si ya estamos en igualdad absoluta, con que qué nos hemos creído con tanta denuncia, y con que si nos hemos vuelto locas o qué nos pasa. Estos, perdonadme, son los que más me aburren y me divierten al tiempo. Son esos señores tan principales que nos advierten de la hecatombe, del acabose de la civilización occidental, de la extinción de la especie, incluso, ya que copular con una señora se va a poner imposible si no se consensúan las condiciones del coito ante notario. Son quienes dicen, sin decirlo, que nos dieron la mano y nos cogimos el brazo. Quienes consienten que protestemos, pero sin pasarnos. Quienes ven en esto una guerra de sexos. Quienes comparan feminismo y totalitarismo. Quienes están a por uvas creyendo que vamos a por ellos. Qué pereza. Casi mejor me pongo con Supervivientes, que es noche de expulsión y, aunque soy más de Logan, Romina está nominada.

