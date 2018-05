Laura Pausini: “Si viene alguien malísimo y se cree Michael Jackson, no me cuesta mandarlo a la mierda”

Laura Pausini ha dejado claro que no es tímida. Nunca lo ha sido, pero nadie le había dejado demostrarlo. Tampoco hablar en televisión: “Hasta ahora solo me invitaban para cantar y preguntarme cuándo venía de gira”, asegura en conversación telefónica desde Miami. Ningún programa había dado la oportunidad de explayarse a esta diva italiana que la semana que viene cumple 44 años. Hasta que fue invitada a participar en La Voz México hace cuatro años. “Ya me habían propuesto hacer un programa entero para mí en Italia, pero no me atrevía, por eso La Voz me pareció perfecta para probar”.

Le gustó tanto que repitió al año siguiente, pero en la edición española, donde se proclamó como una auténtica reina del entretenimiento, espontánea y divertida. Eclipsó a Alejandro Sanz, a Antonio Orozco y a Malú, sus compañeros. Y con esa misma energía llega este año en Factor X, que emite Telecinco. No hay quien la pare. ¿Dónde ha quedado la chica tímida y melancólica? “Quien compra mis discos sabe que soy profunda y seria, pero también loca y extrovertida”. Y cada vez más.

Ella, que nunca airea su vida privada, desgranaba frente a Risto Mejide, hace tres años, detalles sobre su vida privada como la infidelidad de su anterior pareja. Ahora ambos son compañeros de jurado en Factor X. “Hacer televisión es muy divertido”, agrega la artista. “Y este [Factor X] es un programa diferente. Simon Cowell, su creador, nos ha pedido que nos fijemos en muchos elementos al mismo tiempo: no basta una buena voz, también debe tener carisma. Tiene que sacar a relucir su personalidad”, explica.

A Pausini le cuesta decir que no a los que no la tienen. “Si alguien es muy educado lo paso mal, pero si viene alguien que es malísimo y se cree Michael Jackson, entonces no me cuesta mandarlo a la mierda”, apostilla la cantante que se ha mudado a Madrid para la grabación del programa, algo que tenía muchas ganas de hacer: “Yo quería ser arquitecta y me fijo mucho en los edificios: esta ciudad me encanta”. No se aventura, sin embargo, a decir si la prefiere antes que Roma. “Si te lo digo y lo publicas, después no me van a querer en uno de los dos sitios”, asegura entre risas.

Los programas de televisión le aportan estabilidad a ella y a su hija Paola, nacida en 2013, fruto de su relación con su pareja actual, el músico Paolo Carta. “Al permanecer varios meses en una ciudad, evito que mi hija tenga que estar viajando continuamente”, explica Pausini, que saldrá de gira mundial a partir de julio, con dos paradas en España, en octubre en Madrid y Barcelona. También pasa mucho tiempo en Miami, donde ha grabado parte de su nuevo disco Hazte sentir (Warner Music), un trabajo que se ha contagiado del carácter genuino que se exige a los concursantes de Factor X.

“Es una invitación a sacar nuestra personalidad a relucir y sacudirnos la timidez”, asegura la cantante sobre su nueva colección de canciones, grabadas en italiano y castellano simultáneamente, con un tema en inglés, No river is wilder. “Compongo en varios idiomas, todo depende de donde provenga la inspiración. En el caso de esta canción, intenté traducirla a varias lenguas con la ayuda de cinco autores y como no nos convencía, he preferido dejarla así”.

Su forma de componer, admite, no ha cambiado mucho en sus 25 años de carrera. “Quizás te parezca cursi, pero para escribir una canción debo sentir lo mismo que cuando escribí la primera con mi flauta a los 12 años”, evoca. “En esa época no tenía mucho que contar porque no había vivido nada y las cosas han cambiado mucho”, recuerda la cantante.

Ahora tiene mucho más que decir. “Cuando empecé, en mi entorno laboral, yo era la única mujer; ahora mi equipo está formado por ocho mujeres y un hombre”, sentencia. En Factor X, sin embargo, ella es la única mujer de un jurado eminentemente masculino: además de Pausini y Risto Mejide, participan el productor Fernando Montesinos y el locutor Xavi Martínez. "A pesar de ello, estoy contenta de que ahora las mujeres tengamos más voz".