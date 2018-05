Gigi Hadid pide disculpas por los retoques de una foto en ‘Vogue Italia’

La piel oscura que luce Gigi Hadid en la portada del número de mayo de la revista Vogue Italia ha levantado polémica por el cambio radical de su aspecto con el uso de photoshop. La modelo ha reaccionado a las críticas pidiendo disculpas con un largo mensaje en Instagram. "Quiero abordar este tema por todos aquellos que se han sentido ofendidos por el retoque de la portada. Todo esto habría sido diferente si yo tuviera el control de la situación. De cualquier forma, quiero disculparme. Espero que esto pueda ser un ejemplo para otras revistas y equipos en el futuro", ha escrito sobre una fotografía tomada en la calle el mismo día de la sesión para Vogue Italia.

Las fotografías que vuelven a mostrar a Hadid en la portada de Vogue Italia, vestida con un mono de Dolce&Gabbana, fueron realizadas por el fotógrafo estadounidense Steven Klein. Su piel aparece muy bronceada y su pelo más oscuro que habitualmente. En la foto que acompaña a sus disculpas la modelo se cubre la cabeza con la capucha de la sudadera, lleva gafas negras y se oculta parcialmente la cara con la mano, pero su piel se ve clara. "Esta es una foto volviendo a casa tras mi sesión para la portada de Vogue Italia, el 3 abril. Podéis ver el nivel de bronceado que me pusieron en la sesión ese día. Por favor, entended que mi control sobre las fotos termina en el momento que dejo el estudio, y cualquier cosa que se le agregue después, está completamente fuera de mi control", ha escrito Gigi.

La modelo atribuye el oscurecimiento de la piel y el uso del programa de retoque fotográfico a la creatividad de Steven Klein para mostrar su imagen de una manera diferente, pero entiende que no se hizo correctamente y, por eso, pide disculpas.

No es la primera vez que Hadid lleva a las redes una polémica por su aspecto físico. Hace apenas dos meses respondió a las especulaciones sobre sus cambios físicos desvelando que padece una enfermedad de tiroides.: "Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando empecé a los 17 años todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto; a todos aquellos que dijeron que estaba 'demasiado gorda para la industria', lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esto".