Jesús Calleja: “Nunca he estado enamorado”

Risto Mejide ha vuelto una temporada más a Cuatro, y como pistoletazo de salida a esta nueva época de Chester el publicista catalán ha querido tener en su programa al aventurero Jesús Calleja. A lo largo del programa, que se presentaba bajo el título No Limits (sin límites), ambos fueron desgranando casi punto por punto la vida del aventurero. Por temporadas anteriores se sabe que todo el que se sienta en el chéster de Mejide termina confesando sus secretos más íntimos y Calleja no iba a ser menos.

“Si tú no follas en tu vida estás jodido, vas a ser un amargado y vas a tener una tara ahí que te va a perseguir para todo la vida”, aseguraba el aventurero, “yo voy muy bien servido. Follo todo lo que puedo y más. Y qué bien, que a la edad que tiene uno todo vaya bien, así da gusto”, apostillaba. Pero la conversación sobre la vida sexual del invitado no comenzó de manera tan directa, sino que esta perorata sobre el vigor en la cama del aventurero derivó de una pregunta más sencilla, aunque muy íntima: ¿Alguna vez te has enamorado? Risto, que desde que se casó con Laura Escanes parece haber sacado su lado más tierno dejando a un lado su conocida faceta de gruñón aprieta tuercas, quiso saber algo más de la vida íntima de Calleja con esta cuestión y se llevó un chasco. “No he estado nunca enamorado” espetaba ante la atónita mirada del entrevistador.

Pero durante el programa no se habló solo de las habilidades amatorias del invitado, sino que también hubo tiempo para adentrarse en temas más emocionales como la prematura muerte de su hermano Julián a causa de un cáncer. “No fui al funeral porque quería recordarlo con su alegría con su forma de ser, como yo le vi vivo. Las ceremonias que hacemos aquí, en occidente, me parecen tremendamente tristes. Es regodearse del dolor, y yo no quiero eso, quiero recordar a mi hermano en vida”. El presentador de Planeta Calleja, fiel al estilo estrambótico que lo caracteriza, contó que tras el deceso decidió llevarse a la familia a Nepal, para cambiar de aires y así superar lo sucedido. “Los llevé allí porque tienen un concepto de la muerte muy diferente. Los budistas piensan que es un paso más, que tu cuerpo es un vehículo para tu alma, que eres tú, y cuando el cuerpo muere solo tienes que coger otro. Allí cuando alguien fallece se hace una fiesta y de las grandes. Por eso me gusta más creer en la concepción que tienen los budistas que la que tenemos aquí, creo que tiene que haber más después de la vida”.

Otro de los puntos más interesantes de la entrevista fue cuando Calleja recordó su desafortunado paso por la Sima Krúbera-Voronya en el Cáucaso, cueva más profunda de la tierra. En 2013 Jesús Calleja abría todos los telediarios: el aventurero español se encontraba atrapado en la sima más profunda de la tierra y parecía que salir de allí iba a ser una tarea harto complicada, sino casi imposible. “Aquello me pasó por vanidoso, por ser demasiado prepotente. Siempre marcamos una línea de la que no hay que pasar, y en aquella ocasión la sobrepasamos”, explicaba. “Quería ser la primera persona en hacer los cuatro cardinales (subir andando al polo norte y al sur, escalar la montaña más alta y bajar a la sima más profunda) y no pensé en la seguridad ni en nada”, relataba Calleja que recuerda aquella falta de planificación como un error.