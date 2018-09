6

Pacto suicida a ritmo de Judas Priest

Quién es. Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20, eran dos amigos unidos por su afición al heavy metal. Vivían en Sparks, una ciudad estadounidense de unos 80.000 habitantes cercana a Reno, Nevada. Qué hicieron. Una tarde de 1985, Raymond y James pasaron seis horas bebiendo cerveza, fumando porros y escuchando en bucle el disco ‘Stained class’ del grupo heavy Judas Priest. Al terminar la sesión, cogieron una escopeta y se dispararon en la cabeza. Raymond murió en el acto y Vance sobrevivió, aunque quedó horriblemente desfigurado y falleció tres años después de una sobredosis de fármacos. Los padres de los chicos denunciaron a la compañía de discos de la banda, culpando de su suicidio a los supuestos mensajes subliminales de la canción ‘Better by you, better than me’. La canción dice: "Dile que no me espere hasta que ellos encuentren mi sangre sobre las ventanas". Tras un largo proceso, el juez absolvió a Judas Priest. Como dijo su mánager, “si metiéramos mensajes subliminales en las canciones, sería para que los fans compraran más discos, no para que se suicidaran”. En la imagen, los miembros de Judas Priest durante el juicio celebrado en 1990.