7

Robert Berdella torturó y asesinó a seis hombres después de leer 'El coleccionista'

La más célebre de las novelas de John Fowles, 'The Collector' (El Coleccionsta), ha inspirado dos películas (la primera de ellas, estupenda, dirigida por William Wyler en 1965), tres adaptaciones teatrales y al menos una docena de canciones, incluidas 'The butterfly collector', de Pearl Jam, y 'Reel around the fountain', de los Smiths. Historia de un joven coleccionista de mariposas que secuestra y retiene en cautividad a la chica de la que cree haberse enamorado, 'The Collector' tuvo también la desgracia de inspirar a una serie de introvertidos patológicos que acabarían convirtiéndose en secuestradores y asesinos. El caso más célebre tal vez sea el de Robert Berdella, condenado en 1988 por la violación, tortura y asesinato de seis hombres a los que había retenido en su tétrica mansión de las afueras de Kansas City, en Missouri. Además de consumidor habitual de LSD, Berdella resultó ser lector voraz y cinéfilo, y no tuvo el menor reparo en reconocer que tanto la novela de Fowles como la película de Wyler le habían dado la idea de iniciar su propia colección de mariposas. Berdella murió de un ataque al corazón en 1992 mientras estaba encarcelado. Tenía 43 años.