Los hermanos Sobral, condecorados por el presidente de Portugal

Los ganadores del último festival de Eurovisión ya poseen la Orden del Mérito. Salvador Sobral y su hermana Luísa Sobral, cantante y compositora, respectivamente, de Amar por los dos fueron sorprendidos por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en un acto de la Asociación de Prensa Extranjera en la noche del lunes en Lisboa, para anunciarles la condecoración y colocársela allí mismo.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa destacó que la canción ganadora en Eurovisión difundió por el mundo el nombre de Portugal, además con "una canción total, una canción frágil, como la poesía, perfecta en su letra, en su música y en su interpretación".

En la misma ceremonia, celebrada en la fundación Gulbenkian, Salvador y Luísa recibieron la distinción de Personajes del Año 2017, otorgada por la Asociación de Prensa Extranjera de Portugal. "En la práctica", añadió el presidente de Portugal, "son embajadores más efectivos que la mayoría de los embajadores, y que me perdone el ministro de Cultura y exembajador, aquí presente".

Los hermanos Sobral con la condecoración que recibieron por sorpresa de manos del presidente de Portugal.

Rebelo de Sousa recordó la personalidad de Salvador Sobral: "Su actitud en el escenario y fuera de él, su incomodidad con el éxito y la popularidad, el modo directo en decir las cosas y el modo de afrontar su situación personal de salud contribuyeron a que la victoria en Eurovisión aún fuera más portuguesa".

"Cuando compones una canción no piensas en nada, solo en que se cante", explicó en el acto Luísa Sobral. "Y en un año ves todo lo que ha ocurrido, que has hecho feliz a la gente, que has ganado premios como estos. Y todo ello a mis 30 años, y los 28 de Salvador. A partir de aquí solo podemos ir hacia abajo, pero estos momentos de felicidad nadie nos los puede quitar".

Salvador Sobral coincidió con su hermana en que la única aspiración que tiene es cantar, por lo que nunca pensó en nada de lo que le ha ocurrido en este año. Aprovechó que estaba delante el ministro del ramo para pedir mayor presupuesto para Cultura, "que es vergonzoso", y la rebaja del IVA en los espectáculos públicos.