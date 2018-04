7

La ilustradora Irlanda Tambascio admite que antes del viaje sentía cierto miedo, pero una vez allí esta sensación desvaneció muy rápidamente. "La experiencia me sirvió para superar los prejuicios hacia las mujeres árabes. Conocí a personas increíbles que me sorprendieron muchísimo y logramos conectar a pesar del obstáculo de la lengua", explica. "Me encontré con un grupo de mujeres de todas las edades totalmente entregadas al dibujo y tuvimos que cambiar sobre la marcha la idea que a priori teníamos del taller. Algunas de ellas había pasado por situaciones muy duras. Otras, las más jóvenes, no tenían recuerdos de Siria".