Maikel Delacalle: “A mí no me hace falta hacer ningún papel”

Hoy tiene 23 años y ha actuado en Los Ángeles, ha firmado un contrato con una major de la industria y hace videoclips con Fernando Lugo, que cuenta con Bad Bunny, Sean Paul o Maluma en su cartera de clientes. A diferencia de otros artistas del género, él no tiene ninguna duda de a quién representa: "Ustedes no están viendo un papel, me están viendo a mí. A mí no se me va a olvidar nunca de dónde vengo y sé que la gente que me quiere de verdad no quiere que se me olvide. Para mí tiene que ser muy difícil llevar dos caras: la tuya y la del artista. Mi 'yo' es en sí mismo un artista, entonces ya no me hace falta hacer ningún papel".

Acaba de firmar un contrato con Universal, con los que acaba de presentar su nuevo EP Hacer Dinero, y con los que ya ha grabado su primera colaboración con Fuego, ESO, y Me Atrevo, con un potente videoclip dirigido por Lugo. Ya es un indispensable de las listas de éxitos de Spotify. Su estilo preferido es el R&B, aunque incorpora a su música elementos del hip hop, el trap, el dancehall y no huye de la palabra reggeatón. Ahora reivindica el trono de la música urbana, que tan bien ha conectado con la generación centennial, que hoy puebla Instagram: "En los años 80 era el rock lo que estaba de moda, y no estoy diciendo que hoy no lo esté. Pero era la ola del rock. Todo el mundo que lo hacía salía disparado para arriba. Ahora es el momento de la música underground y ya tocaba. Al igual que hace unos años fue el reggaetón, ya le tocaba al trap y al R&B controlar esto".

Maikel nació y creció en Tenerife, en el seno de una familia humilde y fue su padre quien le introdujo en el mundo de la música: "Yo vengo de las islas Canarias y ahí todo es tropical. Otros han crecido con otras cosas, pero yo veía conciertos en los carnavales como el de Celia Cruz. En el barrio que crecí, que es el de San Isidro, todos son latinos, mis mejores amigos son colombianos y venezolanos". Se marchó de casa a los 16 años y una mala racha le acabó arrastrando a un centro de menores, pero allí aprendió una valiosa lección: "Mi familia siempre estuvo ahí en esos momentos. Como dice el dicho: 'Quien te ayuda a poner la mesa, come contigo'. Pues mi familia no es que me ayudara a poner la mesa, es que la fabricó para mí".

Un tiempo después, Maikel encontró a otra figura clave en su trayectoria, Deejay Darío: "Yo ya tenía un talento, por así decirlo, había sacado Ganas. Y me dijo: '¿Qué te hace falta?'. Le dije: 'Alguien que invierta en mí, que me aconseje, alguien que sepa, porque esto está un poco lleno de víboras por todos lados'. Me hizo la 'prueba de la calle': me ingresó un dinero y me dijo: 'Haz música, hablamos en un par de días'. Y en dos días le llevé dos videoclips y dos canciones, el de Or Nah y el de Mi Nena".

Ahora saborea las nuevas mieles del éxito: sus canciones cuentan con millones de reproducciones y ya sabe lo que es una ovación al otro lado del Atlántico. El 5 de mayo actuará en el festival Nuestro 2018 de Buenos Aires, uno de los grandes centros de consumo del trap mundial. Ante el vértigo de los acontecimientos, Delacalle recuerda uno de los consejos de una de las grandes protagonistas de su perfil de Instagram: "A veces siento miedo porque ya no es como antes. A mí la fama me llegó como cuando tú dices: 'Voy a subir esta foto a ver si la ve la chica que me gusta y si no la ve no pasa nada'. Pero al final la vio y terminaste con ella. En mi corazón y en mi cabeza yo sigo estando en el mismo sitio en el que estaba hace dos años y medio. Pero realmente sé que estoy posicionado mucho más alto". Pero la cabeza en su sitio, como dice su abuela.

Soplar velas con el Sónar El canario es uno de los principales artistas nacionales que incorporará el Sónar, que en su 25 aniversario contará con las actuaciones de otros incipientes artistas jóvenes como Rosalía, Rels B, Putochinomaricón o Nathy Peluso. "Recuerdo que hace unos años me dijo Darío: 'Ese festival es top para la industria'. Y mira, ahí estaremos. Vamos a preparar un show para estar a la altura". Maikel Delacalle estará en el Sónar el segundo día del festival, el viernes 15 de junio. Puedes comprar las entradas haciendo clic aquí.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.