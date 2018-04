Muere el millonario Matthew Mellon cuando seguía un tratamiento de desintoxicación

Matthew Mellon, empresario y descendiente de una dinastía de banqueros, falleció este lunes a los 54 en Cancún (México), donde se encontraba siguiendo un programa contra su adicción a los opiáceos, según un comunicado difundido por un representante. Mellon estuvo casado con Tamara Mellon, la fundadora de la marca de calzado de lujo Jimmy Choo que le acusó tras su divorcio de espionaje industrial.

Mellon era adicto al OxyCotin, un potente analgésico opiáceo, y se había sometido a distintos programas de rehabilitación a lo largo de su vida. En una reunión de Narcóticos Anónimos en 1997 conoció a su primera esposa, Tamara.

Su matrimonio duró cuatros años y fueron padres de una hija. Cuando su relación terminó su exesposa le calificó de inútil, inculto, tonto y distraído. "Estar casada con Matthew era como tener otro niño. No sabe manejar sus cuentas bancarias. No puede pagar sus facturas. Cuando estuvimos casados, yo me hice cargos de estas responsabilidades porque él era totalmente incapaz de hacerlo solo", declaró ante el tribunal que juzgo la demanda por espionaje industrial. El tribunal exonero a Mellon de las acusaciones de su exesposa.

Sin embargo Mellon había incrementado recientemente su fortuna con inversiones en monedas virtuales. La revista Forbes le colocó el pasado mes de febrero en el quinto lugar de la lista de multimillonarios en criptomonedas, con un total calculado entre los 900 y 1.000 millones de dólares.

Hace dos años Mellon ingresó en un centro de Malibú (California) para tratarse de su dependencia de los opiáceos. Entonces declaró a Page 6 que estaba decidido a abandonar las drogas y que permanecería ingresado el tiempo que hiciera falta para lograrlo.

Mellon se casó con Nicole Hanley en 2010 y tuvo otros dos hijos.