La cantante Beyoncé regresó este sábado al escenario en el festival Coachella, ante unas 100.000 personas que han acudido a este evento musical, celebrado en el sur de California. La cantante puso así fin a un paréntesis de un año desde que dio a luz a sus gemelos, como cabeza de cartel del segundo día de conciertos. Una lista en la que también han destacado The Weeknd y Enimen.

Beyoncé ofreció un espectáculo de dos horas junto a 100 bailarines y músicos de apoyo. Sus admiradores se llevaron una sorpresa cuando salieron al escenario las integrantes de su antiguo grupo, Destiny's Child, para cantar juntas Say my name. Tampoco faltó a la cita su marido, el productor e intérprete del rap Jay-Z, que la acompañó al final del concierto durante su canción Deja vu.