El 'youtuber' que rompe récords jugando al videojuego de moda es malagueño

¿Streamer, hacks, challenge, shooter? Que se ponga las pilas la RAE (y tú mismo si no estás al tanto de lo que se cuece en plataformas como Twitch) porque lo que está consiguiendo Fortnite, el videojuego más gamberro del momento creado por Epic Games, es una auténtica locura. Más de 40 millones de usuarios están enganchados a estas partidas en tiempo real que están creando auténticos cracks en la materia, nuevos ídolos para toda una generación. Uno de estos streamers se llama Lolito Fernández, alias LOLiTO, desconocido para la mayoría hasta que, hace unos días, logró captar toda la atención al batir un récord en Twitch, la plataforma de vídeo en streaming propiedad de Amazon.

El baile de cifras abruma. En EE UU, el youtuber Ninja –con 8 millones de suscriptores en su canal– se alió con el más popular de los raperos del momento, Drake, para batir todos los récords en una partida al Fortnite en Twitch, logrando reunir a 635.000 espectadores. En un torneo organizado por El Rubius –con más de 28 millones de suscriptores en Youtube– LOLiTO no superó esta cifra, pero consiguió la segunda mejor marca en la historia de Twitch –con 437.000 viewers– y ser el primero entre los jugones hispanohablantes.

Entrevistamos a este youtuber malagueño, que estuvo dinamizando partidas al Fortnite en la pasada edición de Heroes Manga Madrid, que comenzó en esto gracias a su primo, el rapero Jefe de la M, y que espera poder seguir ganándose la vida con lo que él considera un trabajo como otro cualquiera.

¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarle más tiempo de lo normal a los videojuegos?

Comencé en esto hace cuatro años, cuando tenía 23, por entretenerme con otras cosas porque no estaba pasando una buena época en mi vida, tenía un poquito de depresión y no quería pensar en todo lo que me rodeaba. Jugar me ayudó a superar una depresión.

¿Crees que tu ejemplo puede ayudar a otros chavales que estén pasando por una depresión?

Sí, de hecho me llegan mensajes de chavales que me dan las gracias porque con mis vídeos pueden volver a sonreír. A mí me parece que es superbonito. No me esperaba que pudiera provocar algo así en una persona.

¿Y qué consejo le darías a esos chavales que se quieren dedicar a lo mismo que tú?

Si te quieres dedicar a esto no puedes empezar pensando que esto es un trabajo como youtuber o streamer. Si te gusta, disfruta de lo que haces que lo demás llega solo. Si se convierte con el tiempo en tu trabajo, super de lujo entonces y puedes estar contento. Pero te puedes llevar un chasco si comienzas en esto pensando que vas a llegar a ser el mejor, porque es muy difícil.

De hecho El Rubius está a otro nivel, parece algo inalcanzable. ¿Cómo surge hacer un torneo con él?

Conozco a El Rubius de hace tres años porque me lo crucé en un juego y él me agregó. Hablando por privado un día, nos pareció una buena idea y él me dijo de organizarlo.

¿Por qué decides pasar de ser un youtuber a jugar en tiempo real?

La culpa la tiene mi primo Buck Fernández que es youtuber y rapero, Jefe de la M, un old school a tope. Él me animó. Jugando en un servidor español todo el mundo empezó a acusarme de que usaba trucos, que usaba hacks porque los estaba matando a todos, todos los días. Y temí que me echaran del servidor, algo que no quería que pasase porque jugaba con mi primo y con mis. Mi primo me recomendó que me grabara para demostrar que no hacía trampas. Así empecé a subir mis primeras jugadas, gracias a los trolls… se la devolví. Al principio no hablaba, luego fui añadiendo comentarios porque la gente me lo demandaba. No hay edición, juegas, hablas con la gente y comentas.

¿Te preparaste para el torneo de alguna forma?

Sinceramente no hice nada. Hice mi vida normal y antes del directo jugué una media hora o una hora para precalentar. No tengo ninguna superstición ni nada parecido.

¿El torneo de El Rubius ha sido tu reto más difícil?

No, lo más complicado para mí son los challenge que monto en mi canal de Youtube, donde tienes que jugar con un arma solamente, con una escopeta o con pistola. Es un arma dentro del juego Fortnite. Para mí el arma más complicada es la ballesta.

¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan por ti?

La verdad es que hace unos meses no me reconocían como hacen ahora. Lo más que ha hecho un fan por el momento es ponerme de fondo de pantalla en su PC. Todo esto es muy nuevo para mí. Cuando he entrado aquí en Heroes Manga me han parado unos cuantos por el camino. Hace cinco meses tenía seguidores, pero no como ahora, que la gente quiere una foto y a mí me parece una situación de lo más extraña.

¿Y tú no has hecho algo loco como fan?

No soy de ídolos, la verdad. Mi ídolo es mi padre, que es mi referente. Cada uno lleva el fanatismo a su manera, yo obviamente soy fan, por ejemplo de El Rubius y de otra gente, pero no llevo el fanatismo a este extremo. Disfruto lo que hacen pero no necesito una foto con esa persona.

¿Llegaste a pensar en algún momento en que podrías ganarte la vida como streamer, qué te dicen tus padres?

Llevo ya dos años ganándome la vida como streamer. Pero es cierto que mis padres me daban caña con que buscase un trabajo, y como estaba con la depresión me intentaban llevar por otro camino, pero al final el camino que escogí ha sido el correcto. Ahora están supercontentos, están, literalmente, flipando. La verdad es que si estoy tan enganchado es gracias a mi padre. Con tres años me ponía en sus rodillas a jugar algún juego en el PC. El primer shooter (tirador) al que jugué, que es al género al que me dedico, me lo puso mi padre. Pero, claro, verlo como un trabajo en el futuro es muy complicado. Es impensable pensar que me fuera a ganar así la vida.

¿Y tus amigos, cómo llevan la fama?

Mis amigos flipan, están orgullosos de mi éxito. Cuando te haces famoso es mejor seguir con la misma gente porque después de la fama te puede venir mucha gente interesada. Ellos son los que están ahí por ti no porque ahora seas famoso.

¿Qué mensaje le darías a aquellos que siguen teniendo prejuicios y no entienden que te puedas ganar la vida con un videojuego?

Esto es un trabajo que está en pleno crecimiento, que se está sentando cada vez más. Internacionalmente está super normalizado ya. Aquí en España todo cuesta un poco más. Pero ya veréis como de aquí a unos años va a haber más gente ganándose la vida con esto y los medios le van a dar mayor cobertura, y será como un trabajo normal y corriente.

¿Cuál es tu próximo reto?

Quiero ganar con el nuevo lanzacohetes que han puesto dentro del juego. Pero antes tengo que cumplir una promesa. Cuando empecé a crecer con esto del Fortnite, escribí en un tuit un poco loco que si llegaba al millón me grababa tirándome en paracaídas. No pensaba que fuera a conseguirlo, pero voy por el segundo millón ya. Así que mi primer reto es tirarme en paracaídas. Menos mal que no dije nada más loco, pero esto también lo es. Lo dije y lo tengo que hacer. Soy un hombre de palabra.

