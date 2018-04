“Es muy incómodo tener la etiqueta de exmarido de Letizia”

El escritor Alonso Guerrero, exmarido de la reina Letizia, presentó ayer su nuevo libro, El amor de Penny Robinson, que ya va por su tercera edición. La novela tiene tintes autobiográficos en los que se narra cómo cambió su vida el día en que su exesposa se convirtió en prometida del príncipe de Asturias.

Guerrero señaló que ha recibido "muchísimas ofertas para hablar de su vida" pero que no las acepta por "pudor". Sobre lo que cuenta en el libro señala: "No es mi vida, son mis sentimientos, hay mucha ficción, pero no mentiras. He puesto mi forma de percibir todo lo que ocurrió".

A la pregunta de sí doña Letizia ha leído el libro respondió: "Lo ha leído, sí. Las opiniones han sido favorables". Señala que lo escribió en 2010 pero que no lo ha publicado hasta ahora ya que necesitaba una "versión definitiva".

Alonso Guerrero, con su editor el exministro Manuel Pimentel. Eduardo Parra Getty Images

Guerrero evita hablar sobre los momentos de tensión vividos tras la Misa de Pascua en Palma de Mallorca entre las dos reinas. "No me incumbe". Y también se escabulle con se le preunta por qué recuerda de Letizia Ortiz. " Esas preguntas a ella. Hace tanto tiempo que no tengo contacto con ella que no tengo que opinar y lo que ocurre en otras familias no me incumbe."

- Pregunta: ¿Cómo ve a su exmujer?

-Respuesta: La veo en televisión.

- P.¿Es monárquico?

-R. No soy monárquico.

-P.¿Doña Letizia es fría?

-R. No me incumbe y mis recuerdos son míos. No hablo de Letizia Ortiz porque no quiero revelar mi intimidad, pero no porque no quiera revelar la de ella y ya se acabaron estas preguntas.

- P. ¿Hay presión mediática?

-R. Claro que he sufrido la presión mediática y sigo sintiéndola. He sentido presión por todas partes y he conseguido anonimato durante años y acepto que con la presentación del libro eso se rompa y la presión siempre va a estar ahí. El libro llama la atención y quiero centrar mi argumento en lo que yo sentí y me interesa expresarme.

-P. ¿Ha recibido llamadas para que no hable?

-R. Nunca se ha producido esa llamada. Mis amigos tienen fotos y nunca las han ofrecido a los medios de comunicación porque tengo buenos amigos.

-P. ¿Ha perdido los nervios con la presión mediática?

- R. No he perdido nervios, pero es incómodo. Los primeros meses, los primeros años, los medios te enajenan bastante; en política puede pasar de todo.

- P. Ser exmarido reina Letizia...

- R. Es muy incómodo tener la etiqueta de exmarido de Letizia porque cuando he presentado otros libros, muy buenos además, a mi me preguntan sobre la reina; es incómodo, es una cosa rara, uno quiere explicar su versión del mundo y me preguntan por esas cosas.

- P. ¿Es un ajuste de cuentas?

- R. No ajusto cuentas con nadie, no me vengo jamás de nadie, no hay tal ingrediente en el libro, es una recreación viva que tenía que ser contada.