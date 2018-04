Tan fieros como los pintan: estrenamos lo nuevo de Wild Animals

The Hoax es el tercer álbum de Wild Animals, el power trío afincado en Madrid que se dio a conocer con Basements: Music To Fight Hypocrisy (BCore, 2016) y que tuvo gran impacto dentro de la escena punk y hardcore europea. Aunque Wild Animals no son un grupo punk al uso, hacen canciones pop al fin y al cabo, con las que se han ido asentando en el entorno underground y DIY hasta conquistar cada vez a más gente.

Los ecos a Superchunk, Sugar o Dinosaur Jr. siguen ahí pero lo que pesa es la personalidad del sonido de la banda, cada vez más cultivado, sucio y cristalino a partes iguales, en parte gracias a su productor, Santi Garcia. All My Friends Are Far Away es el adelanto de este trabajo. Un conjunto de diez canciones llenas de historias personales con miradas abiertas y críticas, sentimientos de nostalgia, brindis a la amistad, con melodías y combustión a partes iguales.

FLORENCIA ROJAS

El 27 de abril sale a la venta The Hoax, el tercer álbum de Wild Animals.

