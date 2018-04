The Magic Mor te enseña cómo sería la versión oficinista de 'Alicia en el País de las Maravillas'

The Magic Mor es una de esas joyas ocultas del Sur. Una aventura lisérgica que empezó en el estudio Grabaciones Sumergidas a cargo de los productores Juan Antonio Mateos (voz) y Ernie Rodríguez (batería) y que se materializó con su primer álbum The Magic Boooom!!!, con Tamara Díaz (teclados), Jose Luis De la Vega (bajo) y Álvaro Marabot (guitarra) completando la formación. Move the Lines to Make Circles es el nombre de su nuevo álbum y su apuesta para convertirse en uno de los referentes del pop psicodélico.

Countdown fue uno de los temas que grabaron en el Puerto de Santa María para este nuevo disco. "La canción trata sobre alguien atrapado en una especie de realidad en decadencia, mientras cuenta las horas para el inevitable final. No es muy alentador, pero es como nos sentimos a veces cuando contemplamos el universo y comemos tupperwares recalentados", explica la banda.

Nalia Arenas, fan confesa de la banda, es la encargada de dirigir esta versión oficinista de Alicia en el País de las Maravillas. "La idea del videoclip surgió a partir de un email de Nalia Arenas, la directora, donde nos decía que le gustaba mucho la banda y que quería hacer algo con nosotros. Así, tras meses de conversaciones por email, organizamos un fin de semana en un plató situado en Torrejón de Ardoz. Como anécdota, vimos en los telediarios cómo una nave del polígono salió ardiendo la semana siguiente, hubo explosiones y puso en alerta a todo Torrejón...".

En comparación, el despacho del que intentará escapar el actor David García Palencia es mucho más tranquilo: paredes amarillas, poca luz y pilas de informes. Una oficina en apariencia normal, por la que consigue adentrarse en un mundo todavía más extraño, excéntrico y libre, eso sí, de la rutina. "Para la grabación, fue una suerte contar con un actor experimentado como David, os sonará de anuncios y series de TV. Al llegar nos encontramos con un equipo de 20 personas volcadas en el proyecto. Estamos muy agradecidos a Nalia Arenas y a todo su equipo por tanto trabajo y talento".

The Magic Mor tocan el viernes 27 de abril en la Sala La Farándula (Algeciras) y el sábado 28 de abril participarán en Meridianocero Festival (San Fernando, Cádiz) junto a Triángulo de Amor Bizarro, Perro o Bronquio.

