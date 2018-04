Georgina Rodríguez responde a los que han criticado que llamara a Jaca “pueblito”

“Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito en el que no hay mucho que hacer”, aseguraba Georgina Rodríguez en una entrevista a la revista XL Semanal. Unas palabras que no han sentado nada bien entre los ciudadanos de esta ciudad del pirineo aragonés. Lo que parece que la novia del delantero madridista quería expresar es que, las oportunidades que tenía en Jaca de cumplir su sueño de ser modelo eran muy inferiores a las que tendría en Madrid y que por eso decidió mudarse a la capital.

A pesar de que parecía claro a lo que se refería, estas declaraciones han levantado ampollas entre los habitantes de Jaca, donde Rodríguez pasó su juventud con su familia. De hecho sus ex vecinos aprovecharon la aparición del programa de televisión Socialité para responder a la modelo y recordarle que Jaca no es un pueblo, sino una ciudad.

Estas críticas no han gustado nada a Rodríguez que ha aprovechado su visibilidad en Instagram, donde tiene 4,2 millones de seguidores para responder. “Buen día, las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie. Feliz semana”, escribía la modelo en uno de sus stories. Una respuesta clara y directa para todos aquellos que la han criticado por su respuesta en la citada entrevista.