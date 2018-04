Florent y Banin: de Los Planetas a Los Pilotos sin bajarse del avión

Los Pilotos es el proyecto paralelo de Florent y Banin, es decir de dos miembros de Los Planetas. Concretamente, su guitarrista y fundador y del encargado de aderezar el sonido de los granadinos y envolverlo con las notas de sus teclados. Los Pilotos nació como un proyecto instrumental, que jugaba con texturas de música electrónica y guitarras pop. Ahora publican tres EPs, el primero titulado Alianza Atlántica, en el que siguen trabajando la relación de su música con América Latina e incorporan por primera vez en su carrera voces invitadas.

"Un cambio era necesario. Más que nada porque nos apetecía hacer algo diferente. Hicimos una versión de Pic-Nic para un homenaje a Jeannette que publicó Plastilina Records en el que invitamos a cantar a Ana de La Bien Querida. Resultó ser la canción de más éxito de todo el disco. Eso nos animó a emprender esta nueva aventura. Los retos nos motivan y disfrutamos de meternos en berenjenales", asegura Florent.

Este paso natural que han dado Florent y Banin también tiene que ver con ja autocrítica y con la necesidad de acercarse (de una manera natural) más a su público: "En el pasado hemos hecho dos discos de música instrumental y en ocasiones nos han dicho que esos discos eran para nosotros más que para el público. Como tenían parte de razón, ahora hemos querido hacer un disco de canciones en el sentido clásico que todo el mundo pudiera disfrutar".

Florent y Banin, con Javiera Mena.

Un pequeño cambio en vuestro trabajo, se suman las voces, ¿por qué? ¿cómo las seleccionasteis?

Al plantearnos este disco quisimos darle una vuelta de tuerca y en vez de invitar a artistas nacionales que hubiera sido lo obvio, decidimos invitar a artistas de Latinoamérica. Desde que fuimos por primera vez con Los Planetas a México hemos ido descubriendo la escena tan rica y abundante que hay allí y en toda Latinoamérica, y poco a poco nos hemos ido enamorando. También hay un punto de reivindicación de la lengua y la cultura. La industria anglosajona nos tiene completamente invadidos, no hay más que ver los carteles de los festivales. Allí, en sus festivales, hay menos artistas anglosajones, casi todos son de Latinoamérica y de España. Molaría que aquí pasara también.

"Para un artista es casi obligatorio avanzar y no estancarse. En nuestro caso, si no hacemos cosas nuevas nos aburrimos, necesitamos otear nuevos horizontes y mantener la ilusión viva"

En vuestro sonido se han colado nuevas influencias, sigue habiendo psicodelia y krautrock pero os habéis abierto más, ¿cómo ha sido este proceso?

Desde que empecé a escuchar música mis gustos han ido evolucionando y cambiando, siempre he mantenido una actitud de búsqueda constante. En la vida pasa igual, las experiencias que vas viviendo se van incorporando a tu historia y te van moldeando. La persona que soy ahora es muy diferente a la que era hace 10 años. Y para un artista es casi obligatorio avanzar y no estancarse. En nuestro caso, si no hacemos cosas nuevas nos aburrimos, necesitamos otear nuevos horizontes y mantener la ilusión viva.

Respecto a las nuevas influencias que comentas que aparecen en este disco, quizá siempre han estado ahí sólo que todavía no las habíamos mostrado. Al ser canciones cantadas hemos podido desarrollar ideas que no podíamos en temas instrumentales.

Los Pilotos comenzó siendo un proyecto paralelo de Florent y Banin a consolidarse tanto en directo como a través de vuestros discos, ¿teníais pensado esto cuando comenzastéis hace ocho años?

Con este disco, nos están diciendo lo mismo en algunas entrevistas, que supone una consolidación del proyecto. Nos alegramos de que se nos otorgue tal distinción pero nosotros nos sentimos igual de afianzados que al principio. Creamos Los Pilotos como una célula de libertad creativa dónde tuviera cabida cualquier idea que nos pareciera estimulante o divertida. También por la necesidad de tener una voz propia y conducir el vehículo por nuestro camino. En ese sentido, si que es lo que teníamos en la cabeza cuando empezamos.

¿Se filtran influencias de Los Pilotos a Los Planetas y viceversa, o son dos proyectos totalmente herméticos?

"Aunque también hay cosas que creo que jamás pasarán, como que Los Planetas hagamos un tema de baile o Los Pilotos uno de flamenco. Pero nunca se sabe..."

Necesariamente se tienen que filtrar cosas porque hay dos agentes dobles en cada organización. Además, llevamos mucho tiempo trabajando juntos en Los Planetas y hemos crecido escuchando la misma música, lo raro sería que fueran compartimentos estancos. Aunque también hay cosas que creo que jamás pasarán, como que Los Planetas hagamos un tema de baile o Los Pilotos uno de flamenco. Pero nunca se sabe...

¿Cómo tenéis pensado el directo de este trabajo?

Estamos en ello, pero hemos estado tan enfocados en la grabación que no nos lo hemos planteado en serio hasta ahora. Por supuesto si coincidimos en alguna ocasión con alguno de ellos nos encantaría que pudiéramos interpretar el tema en directo juntos. Eso sería lo ideal y todavía no tenemos claro que tenga sentido hacerlo de otra manera pero le estamos dando vueltas. En breve nos pondremos a ensayar y ahí probaremos las ideas que nos están rondando por la cabeza.

Y, como despedida, Florent y Banin nos ofrecen una playlist con canciones que les gustan y que han influido en la creación de Alianza Atlántica.

IMS: Mi T-Shirt de la Nasa

"Una metáfora buenísima y con mucho humor sobre la determinación de permanecer en tus trece, de no ceder y de seguir creyendo en ti mismo y en lo que haces".

María Usbeck: Moai y yo

"Aunque lleva recorriendo el mundo desde los 17, María Usbeck es Ecuatoriana. En esta canción mezcla lo indígena con el pop electrónico de la manera más natural y orgánica".

Dënver: El árbol magnético ataca por sorpresa

"Aquí les sale la vena oscura y sacan sus influencias más shoegazers. Relatan un escenario apocalíptico con un toque de ciencia ficción. La frase final está llena de poesía macabra".

Mula: Diamantes

"Se desenvuelven bien en un montón de estilos y es sorprendente el cambio que dieron desde Las Acevedo hasta Mula. Esta historia de amor oculto es de las más sugerentes de su disco".

Julieta Venegas:Te vi

"Me encanta el estribillo, te desarma completamente, es como una viñeta en mitad de una novela. Original y único".

Javiera Mena: Un audífono tu, un audífono yo

"El título ya hace que te formes la imagen en tu cabeza. Romanticismo y amor por la música, compartir una canción, disfrutar de lo que más te gusta con la persona que más quieres".

Diosque: La dictadura de tu belleza

"Aunque él es argentino, lo descubrí en un viaje a Perú y allí lo escuchaba sin parar. Cada vez que lo escucho ahora veo la niebla de Lima y recuerdo la sensación salina del ambiente del Pacífico, noto el sabor del maracuyá, la guayaba... y me veo en medio del caos de las calles".

Jaime sin tierra: Ruta a 80

"Precursores del indie argentino, su primer disco es de 1997. Comparten un montón de influencias y temáticas con nosotros, entre otras la idea de canción como vehículo de viaje".

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.