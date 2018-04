Álbum vs. 'mixtape': cuando la libertad creativa manda

Me imagino el desconcierto entre quienes han pillado la actual ola urbana tarde y mal: ¿Por qué dicen mixtape los chavales? ¿Cuántas canciones ha de tener una mixtape para que se considere como tal y no como un disco? ¿Soy muy viejo si aún digo disco?.

La palabra mixtape tiene que ver con los años más célebres del hip hop, pero también con la música gratuita y con la promoción underground (sin discográficas detrás). Extraído de un reciente artículo de Highsnobiety titulado Is the Future of the Mixtape in Jeopardy?, en palabras de su autor Jake Hall: "En los años 80 y 90 -a menudo considerados la época dorada del género- los DJs debían hacer shout outs y autopromocionarse en los tracks, con raperos imponiendo nuevos compases sobre beats muy sampleados y vendiéndolos en la calle por una pequeña cuota". La calle + beats sampleados + shout outs de los propios DJs para promocionarse en los tracks. Esos tres conceptos serían clave para entender la palabra mixtape.

En diciembre de 2013 me encontré a Yung Beef saliendo de una de las tiendas de Joaquín Costa. Acababa de estrenar el primer A.D.R.O.M.I.C.F.M.S y llevaba las copias encima para ir vendiéndolas por el Raval. La pillé y cuando llegué a casa analicé el formato entre la sorpresa y la admiración: un CD dentro de una funda de plástico verde con una pegatina de papel blanco encima del CD que probablemente ocultaba un “Verbatim” y en la que podía leerse el título de la mixtape. La “portada” (aún futurista) y la “contraportada” venían sueltas, delante y detrás de la funda verde. Toda la secuencia responde concepto de mixtape en el hip hop y explica por qué dicho término vuelve a estar en boga.

"Las 'mixtapes' ya revolucionaron la industria musical en su momento. Ahora son otro síntoma de la pérdida de peso de los intermediarios en el negocio musical, sobre todo de los sellos discográficos"

Antes de que se popularizaran en los 80 y 90, las mixtapes también eran las grabaciones de actuaciones en cassette que los propios DJ’s -tales como Afrika Bambaataa o Grandmaster Flash- posteriormente distribuían por clubs o estaciones de radio. El concepto, por tanto, siempre ha estado unido a los formatos caseros (como lo fue el cassette y como lo es ahora el mp3) y, por ende, al abaratamiento de costes de producción.

Las mixtapes ya revolucionaron la industria musical en su momento. Ahora son otro síntoma de la pérdida de peso de los intermediarios en el business musical, sobre todo de los sellos discográficos. Una patada a las viejas formas de trabajo de la industria, al tradicional concepto de “álbum”, por eso no es de extrañar que sellos independientes actuales como La Vendicion (donde encontramos artistas como PXXR GVNG) trabajen siempre con mixtapes, nunca con álbumes.

Si ponemos la mirada en el panorama actual nacional encontramos más ejemplos: Bad Gyal y su Worldwide Angel Mixtape, Khaled con Rouge Mixtape o Papi Trujillo y su Jibaro Mixtape. Resalta la palabra dentro del título porque es así como ellos mismos lo denominan.

En la propia nota de prensa del sello Canada en la que presentaban el último trabajo de Bad Gyal, leíamos ya en el título: “WORLDWIDE ANGEL. LA NUEVA MIXTAPE DE BAD GYAL”

En el documental Mixtape Inc (dirigido por Walter Bell y con ft. de 50 Cent, Kanye West, G-Unit…) se resalta esa parte de rebelión que impregna la evolución del formato. En la cinta, rodada en 2007, los protagonistas también hablan (no olvidemos la época en la que está grabada) de la parte ilegal o peligrosa y las consecuencias que por entonces traía el uso de material ajeno a través de técnicas como el bootleg, el remix o el sampleo.

Sobre los inconvenientes legales y en ese mismo año (2007) XLR8R TV publica una entrevista con DJ Eleven and Matthew Africa (responsables de la que fuera catalogada por el medio como mejores mixtapes del año Dirty Raps: The Best of Too $hort) donde los artistas hablan del caso concreto de DJ Drama (el nombre más representativo del juego), que llegó a ser arrestado por este tipo de prácticas.

El suceso del arresto lo narra Christina Lee en un artículo publicado por RBMA y titulado How DJ Drama Became The King of Mixtapes: "El 16 de enero, 2017, un equipo de SWAT allanó el estudio Altanta que pertenecía a Drama, que tenía 28 años en aquel entonces, y al productor Don Cannon. También iban representantes de la Recording Industry Association de América. No encontraron ni drogas ni armas, solo 81,000 mixtapes en finas cajas. La policía los llamó falsificadores, pero la música no era pirata. Era material original, en su mayoría de raperos, con Drama y Cannon a la cabeza".

Una vez más, la llegada de los avances tecnológicos pareció dar por perdido el significado primigenio del término, pero no. Con internet y la vuelta a las técnicas DIY, era una consecuencia lógica que las mixtapes tuvieran su regreso y a la vez su revisión o reinvención.

Una mixtape también es una sucesión de temas, un mix que no solo va ligado al hip hop sino también a la música electrónica. Y para que no nos olvidemos de que no se ha terminado la parte ilegal de sus comienzos, ahí está Soundcloud, bloqueando mixes por infringir derechos de autor.

Obviamente, en 2018, algunos artistas que utilizan el concepto de mixtape lo hacen por estética más que por el trasfondo que pueda tener. Pero no hay que olvidar que en los 80 y 90 lo característico de este formato era que los raperos se tirasen unas barras sobre ritmos que no eran suyos. Algo que sigue ocurriendo a día de hoy o, al menos, que ha definido en gran medida las producciones de la actual escena urbana: pillar bases de internet o el sampleo de ritmos conocidos hizo que muchos de los defensores de los métodos de trabajo clásicos se echaran las manos a la cabeza hace algunos años. Hoy en día esto parece estar superado.

Dice DJ Drama en el artículo The Evolution of the Mixtape: An Oral History With DJ Drama que hay un antes de 50 Cent (con DJ Clue, Ron G, Doo Wop…) y un después de 50 Cent (la llegada de internet, la facilidad de acceso a las herramientas y al material, la rapidez para llegar a una gran audiencia…) en lo que a las mixtapes se refiere. En la era post-50 Cent son muchos los artistas nacionales que utilizaban el término, precisamente en esa época que mi pana el periodista musical Madjody denomina “prototrap” encontramos a Primer Dan con Madrid Criminal (2008).

En 2010 Malputo Dest utilizaba también este formato para sus Illegal Mixtapes y en 2012 Masstone añadía al título de su trabajo “360º” (2012) -y entre paréntesis- las palabras “Street álbum”. El trabajo de Masstone tenía 23 temas, para quienes creen que una mixtape es sinónimo de trabajo corto o EP: no.

Es decir, que el término mixtape no es nuevo en el circuito estatal sino que es ahora cuando ha calado en mayor medida dentro del mainstream. Pero entonces, ¿una mixtape es un EP, es un álbum largo o es un mix de varios tracks propios y ajenos? En este momento una mixtape puede ser cualquiera de esas posibilidades mientras en ella haya una recopilación de temas. La esencia la sabemos, los recorridos alrededor del concepto han ido mutando y lo seguirán haciendo. Aunque casi siempre tenga una esencia más callejera y alejada del circuito comercial que el álbum.

De nuevo en palabras de DJ Drama: "La generación de Big Sean, Kendrick, Drake, Cole y Wiz, aquí hay un nuevo grupo de artistas que están sacando proyectos en un sentido en el que no están tan relacionado con DJs como antes, pero les siguen llamandoles mixtapes. Y yo todavía lo respecto, porque cogieron el concepto de mixtape y demo, y han sido capaces de crear sus propios carriles y avenidas.

Como han hecho con muchos de los elementos del hip-hop, esta generación de artistas urbanos ha llevado el concepto de mixtape por donde le ha dado la gana. ¿Por qué lo llaman mixtape si en la práctica parece más bien un álbum o un EP? Pues como han hecho con otras tantas cosas, ¿y por qué no?.

