11

La Duquesa de Alba y Tom Cruise

¿Quienes son? Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, catorce veces Grande de España, jefa de la Casa de Alba y una de las figuras más queridas por la prensa social en España, y Tom Cruise, uno de los actores más exitosos y mejor pagados de Hollywood desde hace cuatro décadas. ¿Cuándo fue? En 2009. ¿Dónde coincidieron? En el estreno de 'Noche y día', la película que Cameron Diaz (también en la imagen) y Tom Cruise rodaron en Sevilla y que se estrenó internacionalmente en la capital andaluza. Curiosamente, la duquesa y el actor volverían a encontrarse 18 meses después, esta vez en la Gran Vía de Madrid, en el estreno de 'Mission Impossible: Protocolo Fantasma' (2011). ¿Alguna otra anécdota? Durante la presentación de la película, el maestro de ceremonias fue Fran Rivera, que mantuvo una charla con el actor en una curiosa mezcla entre inglés y castellano. "Someone tell me that you do all your danger scenes, with no… you, by yourself", le dijo.