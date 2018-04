Kate Hudson anuncia que está embarazada en Instagram

La actriz Kate Hudson, de 38 años, espera su tercer hijo. Hudson ha publicado este viernes en Instagram un vídeo en el que viste un vestido blanco que marca su vientre abultado. "Una niñita está en camino", escribe en el mensaje en que comunica a sus seguidores su nuevo embarazo y en el que aparece junto a su pareja, el músico Danny Fujikawa y sus hijos, Ryder de 14 años, y Bing, de 6.

" ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos entusiasmados!", dice la actriz. En el mensaje la protagonista de la película Cómo perder a un chico en 10 días reconoce que ha tratado de mantener su embarazo en secreto hasta que se ha hecho tan evidente que no puede ocultarlo. "Francamente, esconderse es más agotador que hacerlo público", ha añadido.

Fujikawa es miembro de la ya desaparecida banda Chief y fundador de Lightwave Records. Su relación con Hudson, hija de la también actriz Goldie Hawn, comenzó a principios del pasado año.

La actriz asegura en Instagram que las molestias de los primeros meses de gestación, en los que ha sufrido más naúseas que en los embarazos anteriores, han sido el motivo de no aparecer tanto como acostumbraba en las redes sociales. "Nunca he estado tan mareada", escribe, "Si me has visto salir y sonreír y fingir que todo es increíble ... ¡estaba mintiendo!".