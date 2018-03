Lectura ICON recomendada: ‘Atardecer en Waterloo’, de Manuel Recio e Iñaki García

Atardecer en Waterloo

Manuel Recio / Iñaki García

(Silex Ediciones)

Últimamente se habla mucho en esta revista de los Kinks. Y más que se va a hablar. Porque somos de los que piensan que se ha hecho una gran injusticia con ellos. Están a la altura de los Who y de los Stones. Hala, ya lo hemos dicho. De los Beatles no está a la altura nadie, añadimos. Vale, vale. Y por qué este libro y no las decenas que hay de ellos. Porque es en castellano, no traducido: los autores son de por aquí. Y porque creemos que es el mejor documento sobre el grupo de los Davies que se ha escrito nunca, idiomas aparte. Ya me ha ganado. Son 700 páginas escritas por dos fans del grupo, pero sin paños calientes. Aquí se relatan las glorias, pero también las miserias de Ray y Dave. Voy a comprármelo. Espere, quiero contarle que hay un apartado sobre los Kinks en España, que incluye también sus posteriores carreras en solitario, que es muy interesante.

