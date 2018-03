Alójate como lo haría una auténtica estrella del rock

No es necesario destrozar la habitación de hotel, saquear el minibar o viajar con un tigre de bengala como mascota para sentirse como una auténtica estrella del rock. Hard Rock Hotel Ibiza lo demuestra con experiencias que redefinen al rock más allá de una forma de arte y hacen de él un estilo de vida, como The sound your stay. El programa que te hará vivir la música como nunca antes lo has hecho, llevará tu estancia en la habitación al siguiente nivel gracias a sus innovadoras instalaciones con innumerables referencias al mundo de la música. Las Suites más premium cuentan con objetos que pertenecieron a celebridades como David Bowie o Bob Marley y están equipadas con equipos de última tecnología, gadgets y amenities.

Con Tracks, las playlist que Hard Rock Hotel Ibiza elabora exclusivamente para sus huéspedes, podrás dejarte llevar por la música escuchando las canciones que ya conoces y veneras además de descubrir cómo suenan futuros éxitos. Wax, la última incorporación a la colección de experiencias únicas que ofrece el hotel, pone a disposición de los clientes la música en su estado más puro. ¿Cómo? Gracias al vinilo. El equipo de expertos de Hard Rock ha seleccionado diez discos emblemáticos que aquellos que tengan la suerte de alojarse en el hotel podrán hacer girar en un tocadiscos Crosley. Pero aún hay más. El programa Picks ofrece 20 guitarras Fender equipadas con cascos Nixon y un amplificador de suelo Fender Mustang que podrás reservar para montar tu propia jam session sin salir de la habitación.

A las almas más nostálgicas les da la oportunidad de revivir la década de los ochenta en su 80’s Suite. Este espacio está lleno de colorido, música y elementos de lujo (amplitud, jacuzzis, vistas increíbles…) que invitan a sus huéspedes a vivir como lo hacen las verdaderas estrellas del rock. Además, la habitación dispone de una consola Nintendo Nes con juegos como Mario Bros o Popeye; un muñeco con cabeza giratoria en forma de bola de discoteca; decoración con posters y vinilos de los 80; chucherías típicas de la época y un casette con música ochentera.

Para rematar este viaje en el tiempo a los años de juventud, las fiestas Children of the 80’s resucitan los ritmos de esta década con las actuaciones en directo de artistas míticos de los años 80 y 90 que marcaron una época en todas las pistas de baile del mundo. Sabrina Salerno, Samantha Fox, Boney M, Rednex, Barbara Tucker, Rozalla, o London Beat son algunas de las estrellas que han revolucionado la pista de baile de Hard Rock Hotel Ibiza.

Como no podía ser de otra manera tratándose de Ibiza, Djs y diferentes bandas de rock tocarán éxitos del verano, y clásicos incuestionables, sobre el escenario de la piscina. Otra oportunidad para disfrutar del mejor sonido Hard Rock, la mejor puesta en escena y un ambiente exclusivo en esta piscina circular que cuenta con un bar flotante y tumbonas inmersas en el agua. No encontrarás motivos para salir del agua, pero si lo hicieras unas cómodas camas balinesas estarán esperándote fuera.

Y como el rock no está reñido con la pasión por la gastronomía, los huéspedes también tendrán la oportunidad de degustar la mejor comida mediterránea en The Beach Club. Además, Hard Rock Hotel Ibiza lleva a cabo el espectáculo gastronómico In Heaven. El evento multisensorial, inspirado en la llegada de los cartaginenses a la isla ibicenca, que tiene lugar en la celestial azotea Sky Lounge The Ninth. Un enclave perfecto para esta fusión de cocina y arte (los sabores casan armoniosamente con la música y la danza), donde las vistas, la brisa del mar y el ambiente estival crean la atmósfera ideal para el show donde artistas de todas las ramas demostrarán su talento. Un misterioso secreto será el eje de la actuación, pero lo que sí se puede adelantar es que el saxofón, el piano e increíbles contorsionistas inundarán de magia el escenario, convirtiendo una noche cualquiera en una velada que pocos olvidarán.

Empieza ya con tu nueva vida como Rock Star y reserva a través de nuestra web o llamando al +34 971 31 28 01.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.