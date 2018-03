Pierce Brosnan dice que fue engañado para anunciar un producto cancerígeno

Pierce Brosnan ha dicho a las autoridades indias que fue "engañado" por una compañía de ambientadores que lo contrató para promocionar su marca. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva Delhi había emitido una citación contra el actor para que justifique su aparición en un anuncio de una mezcla para mascar india que, en ocasiones, contiene tabaco.

El director del Departamento de Salud, S. K. Arora explicó al diario The Indian Express que el motivo de esta citación era que habían recibido información acerca de la promoción ilícita de “un producto sustituto [del tabaco]” en diferentes redes sociales. Así Brosnan ha tenido que explicar por qué estaba en un anuncio de Pan Bahar, que está relacionado con una forma adictiva de tabaco. El actor señaló que la compañía no reveló la naturaleza peligrosa del producto, dijo un alto funcionario. La firma no ha reaccionado a la declaración del actor, pero le dijo a la BBC en 2016 que no había tabaco en el producto. La ley india prohíbe todos los anuncios de productos de tabaco.

El funcionario de salud de Delhi SK Arora dijo que en su respuesta escrita al gobierno, Brosnan también les había asegurado que su asociación con la marca había terminado y acordó ayudar en futuros esfuerzos contra campañas similares en el futuro.

Pierce Brosnan en un evento en Los Angeles. Gtresonline

Su aparición en el anuncio enfureció a muchos indios que cuestionaron por qué respaldaba un producto asociado con el cáncer. A pesar de sus objeciones, sin embargo, el anuncio televisivo continúa emitiéndose en canales indios e incluso en cines.

Pan Bahar se asocia comúnmente con pan masala y gutka, una potente mezcla de tabaco, nuez de betel triturada, lima y clavo de olor, entre otros ingredientes. Es masticado (y luego escupido en brillantes corrientes rojas) por millones de personas, que se vuelven adictas a sus efectos levemente psicotrópicos.

Brosnan dijo a la revista People que el contrato era publicitar un solo producto: un "blanqueador de aliento / ambientador" que no contenía "tabaco" ni ningún "ingrediente dañino".

Tanto pan masala como gutka se han relacionado con el cáncer, y muchos estados indios han prohibido su venta y llevan a cabo campañas para desalentar a las personas a comprarlas.