La silueta perfecta: Wander Light (From the Bay)

Jonas Wagell es un diseñador sueco (Estocolmo, 1973) cuya trayectoria se salpica de premios y menciones por casi cada trabajo que lanza. Ya fue reconocido en 2008 por la revista 'Wallpaper Magazine' como uno de los 50 jóvenes arquitectos del mundo a los que había que tener en cuenta. Desde entonces no ha dejado de crear objetos para firmas como Kettal, Tacchini, DWR o From the Bay. Con esta última firma taiwanesa ha vuelto a ganar otro premio, el IF Design Award 2018 por esta Wander Light. Es una lámpara minimal, casi una silueta ilustrada con acero y cristal, inspirada en la cultura oriental. Precio: 220€ (aprox.)