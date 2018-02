Georgia May Jagger x Volcom: este rollo noventas sí nos representa

Imagina que perteneces a la realeza del rock, que tu padre es Mick Jagger y tu madre la supermodelo de los setenta Jerry Hall, que con solo dieciséis años fiches por una de las agencias británicas más importantes del país y, en tiempo récord, te conviertas en una de las caras fashion más demandadas por la industria (piensa en una revista o un fotógrafo al azar y verás que todos tienen una foto de ella) trabajando solo los fines de semana porque el resto del tiempo estás en clase, sacándote la carrera de Sociología, Fotografía y Bellas Artes. Más o menos, así es la biografía reducida de Georgia May Jagger (Londres, 1992), musa millennial y precoz, que parece que ya lo ha hecho todo a la (insultante) edad de 26 años.

Georgia forma parte del squad de Cara Delevingne y Suki Waterhouse, esa generación de iconos no intencionados de rebeldía y naturalidad. Con melenaza californiana y diastema como sello de identidad, la modelo destaca por su idependencia y confianza. Credenciales suficientes para ser también la embajadora de Volcom, una relación que se empezó a forjar hace un año. Primero, como representante del espíritu True to this y después, desde Volcom x GMY FW18, participando también en el diseño de estas colecciones cápsula tan especiales. Esta vez, Georgia se ha sumergido en los archivos noventeros de la marca para crear la colaboración más atrevida hasta la fecha.

La modelo ha buceado en los archivos noventeros de la firma.

Cazadoras y jeans llenos de parches, prendas customizadas con tie dye, y camisetas y jerseys con rayas de colores conforman la colección cápsula Volcom x Georgia May Jagger. Aunque la joya de la corona de este perfecto match urbano es el conjunto Frochickie, con pantalón chino y chaqueta, con el que han recuperado el mítico collage de Vocolm. Un estampado que nació también en los noventa, con parches hechos a medida. La versión renovada incluye un felino con dotes de skater sobre un monopatín y el retrato pop de la modelo, así como su característica sonrisa.

La colección pensada para estrenar en primavera y sobrevivir al verano, se completa con dos looks eco de playa. El bañador clásico de Jagger en negro y rosa neón es perfecto para coger olas, y el bikini se puede llevar tanto dentro como fuera del agua. Ambos, realizados en un tejido de gama alta y nylon reciclado. Las prendas ya están disponibles en la web de Volcom.

Los parches, el estampado 'tie dye' y los colores del arco iris inundan la colección cápsula Volcom x Georgia May Jagger.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.