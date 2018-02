Selena Gomez vuelve a terapia por su depresión y ansiedad

Selena Gomez quiere poner su salud y su bienestar por encima de todo, y es por eso que la cantante decidió volver a terapia. La también actriz se ha sometido recientemente a un tratamiento para tratar su depresión y su ansiedad. Quien es hoy la persona con más seguidores del mundo en Instagram (tiene 133 millones de seguidores), decidió seguir un programa de dos semanas en Nueva York, y se internó en un centro de la ciudad para ir a terapia, hacer pilates, yoga y meditación así como seguir una dieta saludable.

“Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto muy empoderada”, ha dicho una fuerte cercana a la artista, de 25 años, a la revista People. Ahora ya está en Los Ángeles, y está trabajando en nueva música, añaden las mismas fuentes.

Lo cierto es que Selena Gomez ha tenido un año bastante movido. En el terreno laboral, ha diversificado a más no poder su carrera tanto en la industria de la música (ha sacado nuevo disco), como en el mundo de la moda (es imagen de Puma y Coach, para las que también diseña) y en el cine y la televisión (aparece en la última película de Woody Allen y es productora de la serie Por trece razones, que prepara segunda temporada).

Selena Gomez, el pasado 17 de enero en las calles de Nueva York. gtresonline

Pero la parte más dura ha sido su vida personal, poco después de anunciar que había superado un trasplante de riñón, saltó la noticia de su ruptura con el cantante The Weeknd y poco después medios de todo el mundo informaban de que Selena Gomez había retomado su relación con Justin Bieber. Así que por todo ello no solo ha crecido sobre ella la presión mediática, sino que incluso se ha convertido en noticia su enfrentamiento con su madre por retomar su relación con el cantante de Sorry.

Durante el tiempo que Selena Gomez y Justin Bieber han estado separados, han sido muchos los que se han afanado en señalar la existencia de una crisis en la pareja. Aunque según revelan fuentes cercanas, el cantante ha sido crucial para la recuperación de su pareja, a quien ha apoyado en todo momento. Él la esperaba en el aeropuerto a su regreso.

Selena Gomez y Justin Bieber, el pasado mes de noviembre en Los Ángeles. gtresonline

En cualquier caso, esta no es la primera vez que Selena Gomez acude a terapia, y según fuentes de People no descarta volver este año. En agosto de 2016, la cantante anunciaba que se retiraba de los escenarios porque sufría ansiedad, ataques de pánico y depresión, como resultado del lupus que padece, y quería centrarse en “mantener su salud y su felicidad”. Tras su regreso, la propia Selena Gomez contó que uno de los motivos por los que había decidido hacer un parón era por la presión que sentía, sobre todo de las redes sociales. “Instagram se había convertido en algo que me consumía. Me levantaba y me iba a dormir con ello. Era una adicta, y veía cosas que no quería ver y me metía cosas en la cabeza de las que no me quería preocupar”, contó en marzo del año pasado a la revista Vogue. En esa ocasión no se retiró a una gran ciudad, sino 90 días al campo, donde hizo terapia equina, no tenía teléfono y ni se peinaba, contó más tarde en una entrevista con la revista InStyle.

De hecho, Gomez no publica una foto en su cuenta de Instagram desde el pasado 7 de enero. La última imagen es una foto de la cantante frente a la casa en la que creció de niña. "De muchas maneras, podría haber sido mejor que mi vida hoy, pero estoy agradecida por una voz que puede permitir el cambio hoy. Incluso cuando no sé cómo hacerlo bien o realmente lo quiero", decía el mensaje que acompañaba la instantánea.

Esta vez, eso sí, la han dejado tener el teléfono móvil, e incluso aprovechó su estancia en Manhattan para hacer algunas reuniones de trabajo, según pudieron captar los paparazis que la siguen 24 horas los siete días de la semana.