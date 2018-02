‘Aprendemos juntos’, un proyecto para mejorar la vida de las personas

Afirma Kiran Bir Sethi que la sociedad ha estado mintiendo a los niños porque les ha dicho que son el futuro. “No son el futuro, son el presente, el ahora”, defiende esta mujer que convirtió su casa en un colegio para que su hijo fuese algo más que “un número” en la lista de clase. La organización internacional que fundó a raíz de esta experiencia, Design for Change, aspira a cambiar el modelo docente incidiendo en la capacidad de los niños para transformar el mundo.

La motivación de Bir Sethi corre pareja a la de Aprendemos juntos, un proyecto educativo impulsado por BBVA, EL PAÍS y la editorial Santillana, de ahí que haya sido la primera de las historias que ha compartido en su web. Esta plataforma nace con el objetivo de ofrecer “una vida mejor a la sociedad” a través de la educación.

“Cualquier cosa que aprendemos altera el cerebro" En el cerebro hay 200 billones de conexiones. “Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas”, indica el biólogo y genetista David Bueno, profesor en la Universidad de Barcelona, en uno de los primeros vídeos de Aprendemos juntos. Bueno se encuentra con un público formado por miembros de la comunidad docente que inquiere de él información sobre el origen de la inteligencia, el funcionamiento del aprendizaje en el cerebro, la incidencia de las distintas asignaturas en este, etc. Una de las grandes preguntas es si un individuo nace con inteligencia o hay que entrenarla. La respuesta es que “cualquier capacidad mental tiene una parte que viene de serie, de nuestra biología, y una parte que se trabaja a través de la educación”. De ahí la relevancia de un entorno enriquecido en el que la mente del niño pueda desarrollarse en todos los sentidos. Sin la educación, no es que los cerebros menos inteligentes se estanquen, es que hasta la mente más brillante puede quedarse en la más absoluta oscuridad. “Tenemos una materia biológica, saquemos provecho de esto”, anima el profesor. Bueno destierra algunos mitos sobre esas asignaturas que en el colegio se suelen considerar secundarias : “Es horrible limitar las horas de Plástica, Música y Educación Física”, sentencia. El motivo es que la práctica de estas disciplinas interviene en el aprendizaje de otras capacidades. A través del ejercicio físico, por ejemplo, se estimulan partes del cerebro que después desempeñarán un papel “crucial” en la lectura y la suma. Además, favorece la conectividad neuronal, con lo que es una asignatura completamente transversal.

El director de EL PAÍS, Antonio Caño, argumenta el apoyo del diario al proyecto: “La educación es el camino más corto para lograr una sociedad mejor. Con Aprendemos juntos, EL PAÍS apuesta por el futuro y ofrece a la comunidad educativa —profesores, alumnos, investigadores, etc— un espacio para el conocimiento, la innovación, el intercambio de ideas y la conversación en torno a la educación”.

En la misma línea se expresa Peio Belausteguigoitia, el director de Desarrollo de Negocio de BBVA España: “Creemos que la educación es la gran oportunidad para mejorar la vida de las personas; en BBVA queremos contribuir a la formación de niños y jóvenes de cara al futuro, poniendo a su disposición los medios necesarios para que encuentren su pasión y desarrollen su máximo potencial”. El directivo subraya que el banco quiere trasladar a través de este proyecto valores como “la innovación, la creatividad y el talento”, además de involucrar a toda la sociedad “en este importante reto” que es la educación.

Aprendemos juntos utiliza el formato vídeo para distribuir las experiencias de maestros, pedagogos, psicólogos, neurocientíficos y otros especialistas de los sectores de la educación, la cultura y el entretenimiento. Compartirán su conocimiento dirigiéndose a los padres y profesores, pero también directamente a los estudiantes sin importar la edad.De la mano de expertos como Richard Gerver, asesor pedagógico del Gobierno británico; Mar Romera, maestra y especialista en inteligencia emocional; Catherine L'Ecuyer, divulgadora educativa canadiense, y Daniel Wilson, director de Project Zero de la Universidad de Harvard, entre otros, se promoverán las prácticas docentes más novedosas y eficaces. También se podrán conocer ejemplos de sus aplicaciones y resultados gracias a las visitas a las escuelas más inspiradoras del mundo.

Cómo dinamizar la creatividad de los niños, qué aportaciones ha hecho la neuroeducación y la inteligencia emocional al método tradicional; cómo gestionar y aprovechar el uso de la tecnología en las aulas, cuál es la relevancia de la motivación en el aprendizaje y qué se está innovando en el campo educativo son algunos de las primeras propuestas que abordará Aprendemos juntos. Las novedades se compartirán cada martes y jueves desde la web de EL PAÍS, además de encontrarse en la propia página web del proyecto y en sus perfiles en Facebook y Twitter.

No se trata de la difusión de meras charlas de expertos, sino que se propiciarán encuentros de toda la comunidad educativa para que puedan compartir sus inquietudes y resolverlas con la ayuda de profesionales. Algunos invitados tendrán la oportunidad de enfrentarse a los problemas más graves de la realidad de los entornos escolares, como el acoso. Así, por ejemplo, Bir Sethi, charla con niños y mayores de cómo fomentar la creatividad de los estudiantes sin establecer límites poco favorecedores para su expansión como el silencio. Esta aproximación entre los menores y los adultos en un mismo espacio no es baladí para ella, ya que aboga por desterrar la separación física de alumnos y profesores en los colegios: “En Riverside —su centro escolar— no hay sala de profesores ni despacho del director”.

Aprendemos juntos cuenta también con la participación de Santillana, que garantiza la adecuación de los materiales difundidos. Además, es el canal vehicular a través del cual los contenidos, algunos de ellos descargables, llegarán a las escuelas. La directora de Comunicación de la editorial, Rosa Junquera, considera que Santillana no se podía quedar fuera de “un proyecto educativo de esta envergadura, que está tan alineado” con su forma de entender la educación de hoy. “Se habla mucho de cambio, de transformación educativa, de un nuevo paradigma en el aprendizaje y de preparar a los estudiantes para ser ciudadanos capaces de desarrollarse en un entorno cada vez más globalizado, que demanda una enseñanza colaborativa y un conocimiento aplicado a entornos reales. Este proyecto representa ese espíritu y está planteado como un motor que nos mueve a la acción”, justifica.

Las herramientas de las que dota a la comunidad son completamente gratuitas, universales y de fácil acceso. Además, para promover la participación activa de los colegios, se plantearán retos relacionados con habilidades imprescindibles en la sociedad actual y que no siempre encuentran espacio en las clases tradicionales. Los centros podrán compartir sus experiencias y beneficiarse así de otras prácticas, tanto de alumnos como de profesores y padres que también deseen mejorar estas destrezas.

Aprendemos juntos es una propuesta de conocimiento compartido, de ilusión por el talento y la educación, de integración de habilidades. Una plataforma que invita a la participación de padres, profesores, alumnos y, en general, de cualquier persona interesada en mejorar la sociedad a través de la educación. Como apunta Bir Sethi, es necesario entrenar “los músculos de la empatía y el superpoder del ‘yo puedo” tanto como los del cuerpo para lograr cambiar el presente de las personas. Para eso, si las posibilidades que ofrece el sistema preestablecido no son suficientes, si no hay elección, “la elección eres tú”.