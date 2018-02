Así conoció George Clooney a su esposa

Muchos solteros de cierta edad aseguran que puede resultar difícil conocer gente nueva e interesante. El historial amoroso del actor George Clooney no inclina a pensar que fuera este su caso, pero al final el soltero convencido de Hollywood conoció a la que hoy es su esposa sin salir siquiera de su casa.

Así lo ha explicado el actor, de 56 años, en una aparición en un programa conducido por el famoso David Letterman que se estrena en Netflix el próximo 9 de febrero y se titula My Next Guest Needs No Introduction (Mi siguiente invitado no necesita presentación).

“No salí de casa”, así de claro se explica Clooney a Letterman. Aunque, claro, la frase tiene truco: él no necesitó salir porque ella le visitó a domicilio. Era el mes de julio de 2013, el intérprete se encontraba en su casa del lago Como (Italia), donde también estaban pasando unos días sus padres, y un amigo común le llamó diciéndole que estaba de paso por la zona camino de Cannes y que iba acompañado de una amiga. “¿Me paro a verte y puedo llevar a mi amiga?”, le preguntó. Y él solo tuvo que contestar: “¡Por supuesto!”.

George Clooney no tenía ninguna información sobre Amal Alamuddin, una abogada de derechos humanos (39 años), pero sí la conocía su agente, que no tardó en llamarle y decirle: “Conocí a esa mujer que va a ir a tu casa, con quien te vas a casar’. Y realmente ocurrió así”, explica el actor durante la entrevista.

La atracción existió desde el primer momento. El padre del actor ya ha declarado anteriormente que vio cómo la cara de su hijo iba cambiando a lo largo de la primera velada en la que conoció a la que hoy es su esposa. Pero Clooney explica que no todo fue inmediato. "Nos quedamos despiertos hablando toda la noche. Y conseguí su dirección de correo electrónico porque iba a enviarme algunas fotos de mis padres. Comenzamos a escribirnos. Yo no sabía si ella quería salir conmigo, solo pensé que éramos amigos”. Y así fue durante semanas de conversaciones en las que hablaban principalmente de “lo que estaba pasando en las vidas de los demás. Hasta que pasado un tiempo se hizo evidente que éramos más que simples amigos”.

Ellos dicen que el resto es historia. En octubre de 2013, George invitó a Amal a visitarlo en Londres, donde estaba trabajando. Y fue “una buena primera cita”, en palabras del actor.

Esa noche no solo conoció mejor a su futura pareja sino que también pudo ver cómo se podría desenvolver ante la presión de la prensa en el futuro. “Fuimos a cenar", explicó Clooney en una entrevista. “Fue Amal quien eligió el sitio, uno de esos lugares increíblemente modernos y chic. Y cuando salimos, había 50 paparazis, pero ella manejó la situación como una campeona”.

George Clooney y Amal Alamuddin durante su boda civil en Venecia, en septiembre de 2014. Cordon Press

Según Clooney, desde esta buena primera cita, todo ocurrió muy rápido. El 28 de abril de 2014 lo tenía tan claro que planeó una gran noche en la que le prepararía una romántica cena a su pareja, porque el actor insiste en aclarar que el cocinero de la familia es él. “Amal hace reservas; yo preparé pasta de alguna forma que no recuerdo demasiado impresionante”, detalla.

Y después de la cena, mientras brindaban con champán, George le pidió a Amal que sacara un encendedor de un cajón para encender una vela, y cuando ella se lo alcanzó, él sacó un anillo. "Me puse de rodillas e hice todas las cosas que se supone que debes hacer", ha explicado Clooney. "Tenía una lista de reproducción con mis canciones de Rosemary [su difunta tía, que era cantante], y estaba esperando una canción concreta: "¿Por qué no debería? / ¿Por qué no debería arriesgarme cuando el romance pasa?/ ¿Por qué no debería saber del amor?". Es una canción realmente buena sobre por qué no puedo estar enamorado”.

“Ella dijo '¡Dios!', y siguió diciendo '¡Dios mío!', mirando el anillo. Estuve 20 minutos de rodillas esperando que dijera que sí porque ella estaba en shock”.

El resto sí que es historia. Una que tuvo cuatro días de boda en Venecia y un broche especial el 6 de junio de 2017, cuando nacieron los gemelos de la pareja, Ella y Alexander. Un momento que Clooney recuerda como “salvaje”. “Todo es conceptual hasta ese momento en el que pasas de ‘sí, vamos a ser padres’, a ¡Dios, soy un padre!".