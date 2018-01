La Policía de Arizona (EE UU) ha detenido a Mitchell Timothy Taebel, de 31 años, tras hacer caso omiso a un alto de los agentes y colisionar frontalmente con otro vehículo. La huida comenzó el pasado miércoles cuando un policía intentó detenerle por una infracción cometida durante un adelantamiento. Taebel, que conducía una camioneta roja, no se detuvo y comenzó una persecución policial por las afueras de la capital estatal, Phoenix, que se prolongó casi 100 kilómetros. Una cámara aérea del helicóptero de la Policía captó el final de lña escapada, cuando Taebel colisionó frontalmente con el vehículo de una mujer de 47 años cuya identidad no ha trascendido. Unportavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona ha declarado que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital cercano, aunque no sufrió heridas de gravedad.