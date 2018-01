CARTAS AL DIRECTOR

Mi solidaridad con la profesionalidad de EL PAÍS en la defensa que ha venido haciendo y hace de una información transparente, comprometida y valiente en toda su trayectoria, como así también sobre los contenidos de TV3 en todo este tiempo que, siendo una televisión pública al servicio de todos los catalanes, más bien parece una televisión al servicio de una parte de ellos que han estado incumpliendo todas las normas y leyes del Estatut y de la Constitución. Esto no solo es vox populi y lo decimos los ciudadanos corrientes y simples; lo han dicho también muchísimos medios no nacionalistas, los políticos y las instituciones: queriendo también que se hubiera aplicado el artículo 155 a su dirección y contenidos, por dar informaciones sesgadas, parciales e interesadas. Creo que por motivos que todos intuimos de no alterar más un ambiente tan crispado, no se hizo. Considero un error no haberlo hecho. De aquellos lodos ahora hay fango. Y para que este comentario los del pensamiento único no lo tachen de facha: soy militante sindicalista y socialista, y durante 40 años militando en defensa de la libertad y la democracia.— Benjamín Arias Barredo. Madrid.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.